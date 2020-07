Galaţi: Consiliul Judeţean va aloca 650.000 lei pentru achiziţionarea unei autospeciale SMURD

Consiliul Judeţean (CJ) Galaţi va achiziţiona o autospecială de intervenţie pentru medicii de la SMURD, valoarea investiţiei fiind de 650.000 lei, a informat, joi, biroul de presă al instituţiei.

Potrivit sursei citate, fondurile sunt alocate din bugetul propriu al CJ Galaţi şi includ achiziţionarea maşinii, modificarea ei pentru intervenţii medicale şi dotarea cu echipamentele necesare.

Autospeciala va fi echipată cu aparatură pentru resuscitare, ventilaţie şi monitorizare funcţii vitale, truse de atele şi gulere medicale, seringi automate şi materiale sanitare pentru salvarea pacienţilor şi va înlocui actuala maşină de intervenţie pentru medicii de la SMURD, care are o vechime de 15 ani şi a participat la mii de intervenţii.

‘Este o investiţie pentru sănătatea gălăţenilor. Medicii de la SMURD intervin pentru salvarea unei vieţi cu o maşină care are aproape 15 ani vechime. Actuala autospecială a fost folosită la mii de intervenţii. Am decis să-i sprijinim pe aceşti salvatori, astfel că am alocat banii necesari pentru achiziţionarea unei autospeciale de intervenţie complet dotată cu aparatură şi echipamente medicale. Este vorba despre o maşină de teren, care să permită medicilor de urgenţă să intervină în zonele greu accesibile sau în condiţii meteo extreme’, a declarat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)