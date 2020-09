Focar de COVID-19 la Primăria Suceava, după ce şase angajaţi au fost testaţi pozitiv la noul coronavirus

Un focar de COVID-19 evoluează în Primăria Suceava, după ce şase angajaţi au fost depistaţi pozitiv la noul coronavirus, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, primarul Ion Lungu.

El a spus că toate cele şase persoane sunt în spital şi nu prezintă forme grave ale bolii, iar dintre cei 30 de contacţi direcţi, alte şapte persoane sunt izolate la domiciliu pentru că nu au încă rezultatele testării.

‘Avem un focar de coronavirus în primărie, la Biroul de persoane fizice taxe şi impozite locale. Am avut la sfârşitul săptămânii trecute un prim caz, o fată care a fost confirmată. În urma testărilor care s-au făcut la 30 de persoane, pentru că sunt serviciile care colaborează cu Biroul de taxe şi impozite locale, s-au mai confirmat încă cinci, iar pentru alţi şapte încă nu avem analizele. Cei depistaţi pozitiv sunt în spital, deci cinci plus o persoană dinainte, şase persoane. Cele care nu au analizele sunt acasă în izolare. Lucrăm la capacitate redusă, la limita de avarie, în acest serviciu (…) În ceea ce mă priveşte, nu am intrat în contact cu aceste persoane, iar doamna director economic care a avut contact este negativă, deci nu se impune izolarea‘, a spus Lungu.

Potrivit primarului, printre persoanele depistate pozitiv la noul coronavirus se află şi un inginer IT care ‘a umblat prin toată Direcţia Economică’ şi de aceea se impune testarea întregului personal de la Direcţia Economică.

Pe de altă parte, Lungu a spus că, în prezent, în municipiul Suceava sunt 78 de cazuri de COVID-19 active şi a reluat apelul către populaţie privind respectarea măsurilor de protecţie, respectiv purtarea măştii, spălarea mâinilor şi respectarea distanţării fizice. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)