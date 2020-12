Festivalul Rocanotherworld va avea o ediție de iarnă, online, între 20 – 24 ianuarie

BE CURIOUS, BE DIFFERENT, BE FOR OTHERS

După cea de-a cincea ediție desfășurată între 24 – 28 iunie în zona de agrement Ciric din Iași, care a reunit 15 artiști alături de participanți în condiții de maximă siguranță, fiind primul festival post lockdown din România, echipa Rocanotherworld a plănuit o ediție de iarnă a festivalului, online, între 20 – 24 ianuarie.

Evenimentul va pune la dispoziție publicului înregistrări ale concertelor trupelor de la ediția din vară, pentru a extinde experiența de festival și pentru cei care nu au putut fi prezenți.

De asemenea, Rocanotherworld Winter Edition va reprezenta un semn de solidaritate față de trupele ce au concertat la festival în această vară, și care în anii trecuți au performat pro bono pentru a fi alături de cauzele promovate de Rocanotherworld. Achiziționarea biletelor va contribui atât la susținerea lor, cât și a cauzei caritabile. Trupele vor fi anunțate în curând iar biletele vor putea fi disponibile pe iabilet.ro.

Respectând tradiția caritabilă și valorile festivalului, #becurious, #bedifferent, #beforothers, în vara anului 2020, echipa Rocanotherworld a ajuns în 4 sate din comuna Lungani din județul Iași.

Cu ajutorul publicului, a voluntarilor și alături de principalul partener, Kaufland România, au fost sprijinite 500 de familii cu pachete cu produse alimentare de bază, de igienă și sanitare, de maximă necesitate în vremuri pandemice.

Festivalul va susține și la această ediție online familii din mediile defavorizate, care au nevoie de ajutor și vor ajunge din nou în comuna Lungani cu pachete cu alimente, produse extrem de necesare în lunile de iarnă, produse de curățenie și materiale sanitare obligatorii pe timp de pandemie.

Reprezentând un demers colectiv de a dărui, Rocanotherworld urmărește întotdeauna, prin acțiunile întreprinse, creșterea nivelului de conștientizare asupra problemelor din societate și caută soluții astfel încât să aibă un impact pozitiv asupra acestora, bazându-se pe implicarea comunității.

Event FB: https://www.facebook.com/events/1179186182476803

Organizatori: Asociația Industrii Creative, Showberry

Main Partner: Kaufland Romania

Parteneri media: Radio Guerrilla, Music Channel, Agerpres, Iqads & SMARK, Zile și Nopți, Infomusic, Iconcert, Un site de muzică, Viva FM.

Festivalul Rocanotherworld a debutat în anul 2016 și l-a avut ca inspirație pe Ioan Dan Niculescu („Roca”) — designer, călător, DJ, gurmand, antreprenor și deschizător de suflete. Toate activitățile sunt conturate în jurul dorinței de a oferi și a principiilor pe care acesta le-a îmbrățișat de-a lungul vieții: Fii curios! Fii diferit! Fii pentru alții!

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

Mai multe informații despre campaniile derulate se pot găsi și pe canalele Rocanotherworld:

Facebook: https://www.facebook.com/rocanotherworld/

Instagram: @rocanotherworld