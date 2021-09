Evenimente pe scena Naționalului ieșean – proiecte în derulare, turnee la început de stagiune

Proaspăt întoarsă acasă din turneele naționale și internaționale din vară, echipa Teatrului Național Iași revine pe scenă, în noua stagiune, cu cele mai de succes spectacole, în toate cele patru săli de joc (Sala Mare, Teatru³, Studio, Uzina cu Teatru).

Spectacolele începutului de stagiune

Actuala stagiune continuă să fie sub semnul aniversării celor 200 de ani de la nașterea lui Vasile Alecsandri, creatorul teatrului românesc, director al Teatrului Național Iași între 1840-1842. Ca urmare, în perioada imediat următoare, sunt programate mult așteptatele spectacole din opera dramaturgului, producții noi montate în cadrul proiectului „Alecsandri 200”: „Acum râde printre lacrimi veselul Alecsandri”, regia Irina Popescu-Boieru (21 septembrie, 8 octombrie, Sala Mare) și „Alecsandri´s Garden, un spectacol de Ovidiu Lazăr (27 septembrie, 1 octombrie).

Tot în această perioadă, vor urca pe scenă cele mai recente montări din stagiunea trecută: „Plugarul și Moartea” de Johannes von Tepl, o producție în regia lui Silviu Purcărete (11 și 25 septembrie, Sala Mare), „Sindromul Quijote” de Carmen Dominte, în regia lui Radu Ghilaș (13 septembrie, 4 octombrie, Studio), „Libertate la Bremen” de Rainer Werner Fassbinder, regia Florin Caracala (28 septembrie, Teatru³), „Spune ceva, frate”, scenariu și regie de Ion Sapdaru (30 septembrie, Uzina cu Teatru), „Năpasta (…și era pădurea singură…)” de I. L. Caragiale, un spectacol de Adi Carauleanu (2 octombrie, Uzina cu Teatru), „Unchiul Vanea” de A.P. Cehov, regia Claudiu Goga (5 octombrie, Sala Mare).

Nu lipsesc marile comedii de succes ale stagiunilor anterioare: „Jocul dragostei și al întâmplării” de Marivaux, un spectacol de Ovidiu Lazăr (23 septembrie, 7 octombrie, Sala Mare), „Colivia” de Georges Feydeau, regizor Cristian Hadji-Culea (24 septembrie, 10 octombrie, Sala Mare), „Opt femei” de Robert Thomas, o montare Irina Popescu-Boieru (26 septembrie, 9 octombrie, Sala Mare) și „Gunoierul” de Mimi Brănescu, un spectacol în regie colectivă – Teodor Corban, Constantin Pușcașu, Anne Marie Chertic, Cosmin Maxim (3 octombrie, Studio).

Primul turneu al stagiunii

Ca în fiecare an, Teatrul Național Iași este invitat la Chișinău, la „Reuniunea Teatrelor Naționale Românești”. Evenimentul este organizat de Teatrul Național „Mihai Eminescu” de la Chișinău, în acest an ediția fiind marcată de marea sărbătoare centenară a acestei instituții partenere. Naționalul ieșean va fi prezent pe scena festivalului cu două producții excepționale „Orașul cu fete sărace” după Radu Tudoran, regizor Radu Afrim (17 septembrie, Sala Mare TNME) și „Plugarul și Moartea” de Johannes von Tepl, dramatizare și regie Silviu Purcărete (18 septembrie, Sala Mare TNME). Festivalul are loc sub Înaltul Patronaj al Președintelui Republicii Moldova Maia Sandu și al Președintelui României Klaus Iohannis.

Cele două mari spectacole participante au fost invitate, în luna august, la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.