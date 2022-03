Delegație de la Universitatea Tehnică a Moldovei, în vizită la TUIASI. Rectorul Dan Cașcaval: „Putem face foarte multe pentru învățământul universitar de ambele maluri ale Prutului”

O delegație a Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a vizitat Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) în perioada 15 – 17 martie 2022, cu scopul de a dezvolta parteneriatul transfrontalier educațional și de cercetare dintre cele două instituții de învățământ tehnic superior. Reprezentanții UTM au vizitat laboratoare din cadrul facultăților de pe platforma didactică, campusul studențesc, Aula și Biblioteca TUIASI.

Miercuri, 16 martie, conducerile celor două universități au susținut un Consiliu de Administrație comun, ocazie cu care cei doi rectori, prorectorii celor două universități și decanii facultăților au discutat domeniile comune pe care le gestionează pentru a stabili punctele de contact, dar și provocările cu care se confruntă învățământul tehnic superior din România și Republica Moldova. Un obiectiv principal este dezvoltarea de specializări comune, cu dublă-diplomă.

„Avem foarte multe puncte comune și putem face foarte mult pentru învățământul universitar, pentru că și de o parte și de alta a Prutului ne confruntăm cu aceleași probleme, deși contextul economic cere absolvenți de inginerie și arhitectură”, a punctat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Una dintre soluții va fi inclusiv acest parteneriat educațional și de cercetare, concretizat și prin specializări cu dublă-diplomă, care ar oferi și o mai mare recunoaștere absolvenților celor două universități.

„Atunci când mi-am început studiile la București nici prin gând nu-mi trecea că voi ajunge la un Consiliu de Administrație în calitate de rector al Universității Tehnice a Moldovei”, și-a deschis pledoaria prof. univ. dr. hab. Viorel Bostan, rectorul UTM.

Acesta a vorbit despre istoricul Universității Tehnice a Moldovei, unde se situează în prezent, oportunități, provocări, proiecte în desfășurare și de viitor. Discuțiile celor doi rectori au avut multe puncte comune, reieșind că există potențial enorm de colaborare, pe lângă proiectele deja demarate sau în desfășurare. Și decanii facultăților cu aceleași specializări s-au angajat în discuții care să constituie puncte de plecare pentru viitoare proiecte comune.

Alături de rectorul Viorel Bostan, din delegația UTM au mai făcut parte:

– Dinu Țurcanu – prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare

– Daniela Pojar – prorector responsabil pentru probleme financiare și relații internaționale

– Dumitru Ciorbă – decan al Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

– Iurie Subotin – decan al Facultății de Tehnologia Alimentelor

– Sergiu Tronciu – decan al Facultății de Textile și Poligrafie

Colaborarea cu UTM reprezintă 70% din totalul colaborărilor similare ale TUIASI cu universități din Republica Moldova. Totodată, TUIASI și UTM organizează împreună mai mult de zece manifestări științifice tradiționale, cum ar fi Conferința Internațională IManE, care a ajuns la 22 de ediții, iar prima a fost în 1996, sau Simpozionul Internațional Cucuteni 5000 Redivivus, cu 15 ediții, prima în 2006.

Prin proiectul Joint Cross-Border Networking Infrastructure of Technical Universities of Iasi and Moldova (WiNet@Uni), lansat luna trecută de cele două universități, vor fi instalați până în noiembrie 2023 aproximativ 450 de kilometri de cablu ethernet la TUIASI si UTM și vor fi operaționalizate circa 1.500 de echipamente de rețea. De asemenea, va fi creat un spațiu virtual colaborativ care va sprijini proiectele și inițiativele de cercetare comune.

O delegație a TUIASI a vizitat UTM în septembrie 2021, iar conducerile celor două universități au ajuns la concluzia că au foarte multe puncte comune și că aceste vizite vor sta la baza solidificării relației de colaborare dintre cele două instituții de învățământ superior.