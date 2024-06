Credincioşii care ajung la Suceava se pot închina la moaştele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou

Credincioşii care ajung în acest sfârşit de săptămână la Suceava se pot închina la moaştele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Acestea sunt depuse în incinta Mănăstirii care poartă numele sfântului ocrotitor al Sucevei.

Reporter: Mihaela Buculei – Activităţile religioase au început sâmbătă dimineaţă cu scoaterea în procesiune a moaştelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou şi depunerea lor spre închinare în baldachinul amenajat în incinta mănăstirii.

-: Din copilărie sărbătoarea asta a fost, pentru noi, o sărbătoare de suflet şi de aceea am şi venit la biserică mai întâi de toate.

-: E mănăstirea Sfântului Ion?

Reporter: Da, cum de aţi ales să veniţi aici, de unde sunteţi?

-: Suntem din Ucraina aici, în trecere şi am venit la biserică. Dorim acasă, într-adevăr, să le sărbătorim, dar dacă am nimerit şi am ajuns într-o localitate străină, venim la un locaş sfânt, să ne mai destăinuim, să ne mai rugăm.

Reporter: De unde aţi venit?

-: Stăuceni, Botoşani.

Reporter: Şi veniţi aici în fiecare an?

-: Nu e an să nu vin, până oi muri.

-: Din Piatra Neamţ am venit şi noi aici la Mănăstirea Suceava, Sfântul Ion, pentru slujbă am venit, să fim sănătoşi, să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea, nu numai nouă.

Reporter: Manifestările vor continua şi duminică cu expoziţii, lansări de carte, la care sunt aşteptaţi să participe sucevenii şi nu numai.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro