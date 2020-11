COD GALBEN de CEAŢĂ în Moldova

Valabil de la : 18-11-2020 ora 19:45 până la : 18-11-2020 ora 23:00 In zona : Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Stănișești, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Negri, Tătărăști, Traian, Lipova, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Sărata;

Județul Botoşani: Botoșani, Dorohoi, Flămânzi, Vorona, Corni, Mihai Eminescu, Frumușica, Bălușeni, Tudora, Vlădeni, Cristești, Curtești, Răchiți, Copălău, Ibănești, Șendriceni, Vârfu Câmpului, Cristinești, Dersca, George Enescu, Hilișeu-Horia, Broscăuți, Coșula, Pomârla, Stăuceni, Roma, Unțeni, Mihăileni, Nicșeni, Corlăteni, Leorda, Cândești, Brăești, Văculești, Lozna, Dimăcheni, Bucecea;

Județul Suceava: Suceava, Fălticeni, Dolhasca, Siret, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Udești, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Zvoriștea, Todirești, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Rădășeni, Dornești, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Zamostea, Siminicea, Grămești, Calafindești, Drăgușeni, Bunești, Fântâna Mare, Mușenița, Hârtop, Șerbăuți;

Județul Galaţi: Tecuci, Cosmești, Munteni, Brăhășești, Ghidigeni, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Priponești, Poiana;

Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Botești, Țibucani, Bârgăuani, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Stănița, Tupilați, Gâdinți, Ruginoasa, Boghicea, Văleni, Pâncești, Drăgănești, Bira, Poienari;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Odobești, Păunești, Gugești, Homocea, Vânători, Sihlea, Țifești, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Jariștea, Movilița, Dumbrăveni, Pufești, Milcovul, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Golești, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Tănăsoaia, Slobozia Ciorăști, Corbița, Boghești, Obrejița;

Județul Iaşi: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Cotnari, Țibănești, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Țibana, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Dagâța, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Todirești, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Lungani, Oțeleni, Mircești, Brăești, Rachițeni, Tansa, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Costești, Mădârjac, Cucuteni;

Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Puiești, Ivănești, Dragomirești, Băcești, Dumești, Iana, Voinești, Tutova, Perieni, Todirești, Pungești, Grivița, Poienești, Bogdănești, Oșești, Pogana, Ivești, Gherghești, Băcani, Gârceni, Cozmești, Coroiești, Rafaila, Bogdana, Fruntișeni, Pochidia, Pogonești, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani;



Se vor semnala : local, ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : burniță