Valabil de la : 10-11-2022 ora 10:00 până la : 10-11-2022 ora 13:00 In zona : Județul Bacău: zona joasă;

Județul Botoşani;

Județul Galaţi: Cosmești, Munteni, Brăhășești, Ghidigeni, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Priponești, Poiana;

Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Bahna, Secuieni, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Stănița, Gâdinți, Boghicea, Bira, Poienari;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Odobești, Gugești, Vânători, Sihlea, Țifești, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Movilița, Dumbrăveni, Pufești, Milcovul, Vârteșcoiu, Popești, Golești, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Tănăsoaia, Slobozia Ciorăști, Boghești;

Județul Iaşi: Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Cotnari, Scobinți, Ruginoasa, Erbiceni, Bălțați, Ceplenița, Strunga, Ion Neculce, Todirești, Butea, Lungani, Oțeleni, Mircești, Brăești, Rachițeni, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Costești, Cucuteni;



Se vor semnala : local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.