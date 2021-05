Chirica: Proiectul de buget nu mai este al primarului Iaşiului, ci este rezultatul unei largi dezbateri politice

Primarul Iaşiului le solicită consilierilor locali, prin intermediul unei scrisori deschise, să lase la o parte orgoliile politice şi să voteze în şedinţa extraordinară de miercuri bugetul pentru anul în curs, întrucât proiectul propus ‘nu mai este al primarului Mihai Chirica, ci rezultatul unei largi dezbateri politice’.

‘Acest proiect de buget nu mai este al primarului Mihai Chirica, ci este rezultatul unei largi dezbateri politice, la finalul căreia proiectul a înglobat zecile de amendamente propuse de toate partidele reprezentate în Consiliul Local. Astfel, după cele două runde de dezbateri din plen, dar şi după mai multe întâlniri între primarul municipiului Iaşi, conducerile formaţiunilor politice şi consilierii locali, organizate în ultimele săptămâni, s-au desprins numeroase proiecte ce pot fi structurate în zece direcţii esenţiale de dezvoltare a oraşului nostru, cu atât mai necesare cu cât criza generată de pandemia de COVID-19 s-a soldat cu efecte economice şi sociale grave pentru comunitatea ieşeană. (…) Dincolo de orgolii politice, de interese personale ori de partid, îi invit pe toţi consilierii locali să susţină aceste direcţii de dezvoltare, pentru care şi-au exprimat deja tot sprijinul, rămânând astfel profund ataşaţi de comunitatea ieşeană, care aşteaptă din partea noastră responsabilitate, solidaritate şi efort susţinut în vederea îndeplinirii angajamentelor pe care ni le-am asumat, prin jurământ, în faţa ieşenilor‘, afirmă Mihai Chirica în scrisoarea deschisă adresată consilierilor locali.

Edilul prezintă şi cele zece direcţii care, în opinia sa, sunt esenţiale pentru dezvoltarea oraşului. Unul dintre proiecte vizează atragerea de fonduri europene nerambursabile din orice sursă, proiect care, conform primarului, este susţinut public de PNL, PSD, PMP, USR PLUS.

Un alt proiect îşi propune înfiinţarea trenului metropolitan, proiectul fiind susţinut de PNL, PSD şi PMP. O altă direcţie considerată importantă pentru dezvoltarea Iaşiului este continuarea accelerată a procesului de digitalizare şi transparentizare a administraţiei publice locale, proiectul fiind susţinut de USR PLUS şi PNL.

De asemenea, un alt proiect important vizează susţinerea finanţării modernizării arterelor de circulaţie din municipiu aflate în faza de proiectare sau de execuţie, inclusiv a pistelor de biciclete şi a rutelor alternative de transport, proiectul fiind susţinut de toate partidele politice.

Scrisoarea deschisă este lansată de primarul Iaşiului cu o zi înainte de cea de-a treia încercare de a supune votului aleşilor locali bugetul pentru anul 2021.

Atât în şedinţa extraordinară din 22 aprilie, cât şi în cea din 10 mai, cei cinci consilieri locali PSD au părăsit sala în momentul votării bugetului iar cei nouă consilieri USR PLUS s-au abţinut de la vot. Bugetul a fost votat doar de cei 11 reprezentanţi ai PNL şi de cei doi consilieri PMP, însă voturile acestora nu au fost suficiente. Întrucât în Consiliul Local sunt 27 de mandate, pentru a fi aprobat, bugetul local are nevoie de minimum 14 voturi, adică jumătate plus unu.

În urma alegerilor locale din 2020, niciun partid politic nu a reuşit să obţină majoritate în plenul Consiliului Local Iaşi. Cele mai multe mandate le are PNL, 11, urmat fiind de USR PLUS, cu nouă mandate, PSD – cinci şi PMP – două. Pe plan local nu a fost încheiată o alianţă între PNL şi USR PLUS. Primarul liberal Mihai Chirica a lansat invitaţii către USR PLUS Iaşi de a încheia o alianţă şi la nivel local, însă a fost refuzat în mod repetat de deputata Cosette Chichirău, copreşedinte al filialei ieşene a USR PLUS. De asemenea, cei de la USR PLUS au refuzat să nominalizeze un candidat pentru funcţia de viceprimar al Iaşiului. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)