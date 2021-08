Botoşani: Pompierul Iulian Rotariu va alerga 220 de kilometri în 7 zile, la ultra-maratonul din Anzii Cordilieri, în Bolivia

Pompierul Iulian Rotariu de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani, care aleargă pentru a susţine cauza copiilor cu autism, va participa, în perioada 20-26 septembrie, la ultra-maratonul ‘Ultra Bolivia Race’.

Competiţia din America de Sud presupune alergarea a 220 de kilometri în şapte zile, la o altitudine de până la 4.200 de metri pe platoul Altiplano din Anzii Cordilieri.

În ciuda dificultăţii cursei, subofiţerul de la ISU Botoşani, în vârstă de 45 de ani, speră că va parcurge toate cele şapte etape ale ultra-maratonului şi va încheia cursa.

‘Voi pleca pe 10 septembrie. Voi face 37 de ore cu avionul de la momentul urcării în el şi până cobor în capitala La Paz. Eu voi pleca pe 10, dar deja echipa Germaniei este deja acolo de pe 1 august. Ei fac aclimatizare, care este una foarte grea. Eu în perioada asta am fost la pregătire doar trei zile pe Vârful Omu şi am dormit în faţa cabanei şi m-a durut capul. Nici nu vreau să mă gândesc cum va fi la 4.200 de metri. Ziua vor fi 28-30 de grade, iar noaptea minus 10. Să îmi dea Dumnezeu să am minte limpede şi să pod alerga. Speră că voi duce la bun sfârşit cursa’, a declarat, pentru AGERPRES, Iulian Rotariu.

Cursa este una auto-susţinută, participanţii urmând să îşi asigure pe perioada celor şapte zile de concurs atât hrana, cât şi echipamentele obligatorii şi cele personale.

Anul trecut, Iulian Rotariu a câştigat ultra-maratonul ‘The Ultra Asia Race’ care s-a desfăşurat, între 9 şi 12 martie, în Vietnam. De asemenea, în noiembrie 2019, el a câştigat şi ultra-maratonul ‘Ultra Africa Race’, desfăşurat în Mozambic, după ce a alergat 200 de kilometri în cinci zile. AGERPRES