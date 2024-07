Botoșani: Drumul Vămii va fi realizat cu finanțare europeană

Modernizarea Drumului Vămii, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din județul Botoșani a fost scos la licitație.

Drumul are o lungime de aproape 50 de km, iar valoare lucrărilor se ridică la 68 de milioane de euro.

Detalii are corespondenta noastră, Gina Poenaru:

”Drumul Vămii, mai exact Drumul Județean 282, leagă localitățile Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți-Prut, și are o lungime de 49 de kilometri. Valoarea totală a proiectului, în care sunt incluse lucrările de construcție, serviciile de supervizare și dirigintare, TVA-ul, taxele și rezerva de implementare, se ridică la 68 de milioane de euro.

Consiliul Județean Botoșani a depus proiectul pentru finanțarea prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, suma eligibilă este de 60 de milioane de euro, iar 8 milioane de euro reprezintă cofinanțarea administrației județene.

Firmele interesate își pot depune ofertele până pe data de 5 septembrie.

Licitația este împărțită în 3 loturi:

– lotul 1 are o lungime de 10,6 kilometri și se întinde de la Hănești până la Săveni;

– lotul 2 are o lungime de 22,8 kilometri și se întinde de la Săveni până la Coțușca;

– lotul 3 are o lungime de 15,5 kilometri și se întinde de la Coțușca până la Rădăuți-Prut.

Pe lângă modernizarea căii de rulare, proiectul presupune realizarea a trei consolidări și stabilizări de teren pe o distanță totală de 1,8 kilometri: în dreptul iazului de la ieșirea din Hănești, la ieșirea din Săveni și în comuna Drăgușeni. Se vor realiza peste 2 kilometri de drenuri, se vor face 5 poduri și 80 de podețe transversale. Pe lângă lucrările la calea de rulare, vor fi construite trotuare pe 25 de kilometri și piste de biciclete pe 16 kilometri.

Drumul Vămii este continuarea firească a Drumului Strategic, realizând astfel o adevărată axă rutieră nord-sud care leagă Vama Rădăuți-Prut de județul Iași.”