Bacău: Festivalul ‘CineCopilăria’, la Buhuşi

Regizoarea Elisabeta Bostan va fi aniversată la Buhuşi, oraşul său natal, în cadrul Festivalului de film pentru copii ‘CineCopilăria’, care se desfăşoară sâmbătă şi duminică.

Printre invitaţii evenimentului se află Izabela Bostan, Manuela Hărăbor, George Mihăiţă, Ileana Popovici, Laurenţiu Damian, Bianca Brad, Mircea Diaconu şi Medeea Marinescu.

‘Festivalul ‘CineCopilăria’ aduce la Casa de Cultură Buhuşi un program de proiecţii de film, expoziţii de fotografie, lansări de carte şi întâlniri cinematografice. Cu această ocazie, instituţia de cultură va fi oficializată sub numele de Casa de Cultură ‘Elisabeta Bostan’ Buhuşi, iar regizoarea va fi numită cetăţean de onoare al oraşului’, arată organizatorii – Asociaţia ARTIS.

Cu această ocazie se va marca şi 50 de ani de la lansarea celui mai îndrăgit film pentru copii, ‘Veronica’, ce va avea la Buhuşi o proiecţie specială, moment în care spectatorii se vor întâlni cu o parte dintre cei care au dat viaţă personajelor.

Cei mici, alături de părinţi şi de toţi cei care iubesc producţiile renumitei regizoare, sunt aşteptaţi şi la proiecţiile filmelor ‘Campioana’, ‘Mama’, ‘Zâmbet de soare’ şi ‘Promisiuni’.

De asemenea, în cadrul festivalului va putea fi urmărit şi un interviu video în exclusivitate cu regizoarea, realizat la începutul acestui an de Andrei Giurgia, în calitate de director al Festivalului ‘CineCopilăria’.

‘Ne bucurăm că (re)trăim CineCopilăria chiar aici, la Buhuşi, acasă la doamna Elisabeta Bostan. Am crescut cu filmele dumneaei, producţii care au bucurat generaţii şi generaţii, iar acum îi dedicăm un film-festival. Pentru astfel de evenimente este important ca autorităţile să sprijine cultura şi festivalurile. La Buhuşi, am găsit deschidere şi, mai mult decât atât, o recunoaştere a valorilor. Ne place să ne gândim la marile noastre personalităţi din film cât sunt încă lângă noi, cât le putem mulţumi în faţă şi le putem răsplăti munca de-o viaţă. Am muncit mult la acest proiect, care a fost întârziat şi de pandemie, dar mă bucur că, în sfârşit, ne-am adunat şi, împreună cu echipa ARTIS, echipa de la Primăria Buhuşi şi de la Casa de Cultură ‘Elisabeta Bostan’, putem da start şi putem gândi deja următoarele ediţii’, a declarat coordonatorul proiectului, Andrei Giurgia.

‘O vorbă înţeleaptă spune aşa: ‘Cine nu-şi cunoaşte trecutul, nu are viitor!’ Datoria noastră este să ne cunoaştem trecutul, să ne respectăm valorile şi să le promovăm. Doamnei Elisabeta Bostan, fiică a oraşului Buhuşi, îi suntem recunoscători pentru întreaga creaţie şi pentru dragostea faţă de sufletele gingaşe şi pure ale copiilor. Să nu uităm: cu toţii rămânem copii, indiferent de vârstă, ne bucurăm şi ne emoţionăm în faţa lucrurilor frumoase. Vă mulţumim, doamna Elisabeta Bostan, pentru că existaţi, suntem onoraţi pentru că v-aţi născut pe aceste meleaguri şi vă iubim!’, a spus, la rândul său, primarul oraşului Buhuşi, Vasile Zaharia.

Intrarea la eveniment va fi liberă, cu respectarea normelor sanitare în vigoare.