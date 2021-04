Bacău: Două persoane şi o asociaţie agro-zootehnică, trimise în judecată pentru fraudarea a 800.000 de lei fonduri UE

Două persoane fizice şi o asociaţie agro-zootehnică din Bacău au fost trimise în judecată, miercuri, de procurorii DNA, pentru comiterea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

Potrivit unui comunicat de presă al DNA, trimiterea în judecată s-a făcut cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei de către inculpaţi.

‘În cursul anului 2013, cei doi inculpaţi, persoane fizice, în calitate de reprezentant, respectiv preşedinte al Asociaţiei Agro-zootehnice Nemira, ar fi depus la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura mai multe înscrisuri false (declaraţii, angajamente, etc.) în scopul de a obţine în mod injust, în cadrul Schemei de plăţi directe pe suprafaţă, a plăţilor compensatorii pentru zona defavorizată montană, precum şi în cadrul plăţilor pentru agromediu, sume de bani din bugetul naţional şi al Uniunii Europene. Prin aceste demersuri, cei trei inculpaţi ar fi obţinut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 800.020 lei’, se arată în comunicatul DNA.

În prezenţa avocaţilor aleşi, inculpaţii au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate, precum şi cu forma de executare a acestora.

În cazul celor două persoane fizice, s-a propus instanţei aplicarea unor pedepse de un an şi opt luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de doi ani, şi interzicerea, pe o perioadă de un an şi opt luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a mai multor drepturi.

În cazul Asociaţiei Agro-zootehnice Nemira, s-a propus o pedeapsă de 13.500 lei amendă şi pedeapsa complementară a afişării hotărârii de condamnare în extras la sediul inculpatei, pentru o perioada de 2 luni.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a comunicat că se constituie parte civilă cu suma de 712.316 lei, nerecuperată până în prezent.

