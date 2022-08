(AUDIO) Vaslui: Medic al DSVSA de la Punctul de Inspecţie la Frontieră, agresat de şoferii de TIR la Albiţa

Un medic de la Punctul de Inspecţie al Frontierei Albiţa, aparţinând Direcţiei Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui, a fost agresat, astăzi, de un şofer de TIR care tranzita frontiera.

Astfel de episoade au devenit recurente, a declarat directorului executiv al DSVSA Vaslui, Mihai Ponea:

Mihai Ponea: Am fost contactat de o colegă din PIF, doamna doctor Romanescu, care mi-a spus că intenţionează să închidă Punctul de Inspecţie la Frontieră Albiţa pentru că a fost agresată de şoferii de TIR aflaţi în stare de ebrietate şi se întâmplă din ce în ce mai des acest lucru și pe această cale trebuie să găsim soluții în așa fel încât personalul lucrător să fie în siguranță. Am făcut apel la toate instituțiile să facă și verificări la ieșirea din Vama Albița – alcool test – să luăm toate măsurile legale pentru a ne asigura de securitatea oamenilor noștri care lucrează în PIF Albița. Astăzi, unul din șoferi a început să țipe la colega noastră, care era de serviciu. I-a atras atenția că nu are un document în regulă. Acesta a început să fie recalcitrant și alți colegi au început să ridice vocea. Ne-a sunat și ne-a anunțat că se simte agresată. Am rugat să apeleze la Poliția de Frontieră și să închidă ghișeul o perioadă, până să liniștesc lucrurile. Sperăm să nu mai avem astfel de incidente în viitor.

Au fost începute demersurile pentru dotarea locaţiei de la Albiţa cu sistem de supraveghere şi buton de panică ce urmează să fie conectat la o firmă de pază, în aşa fel încât să fie asigurate securitatea şi siguranţa angajaţilor, a mai spus Mihai Ponea.

(Radio Iași/Vasile Geles/FOTO radioiasi.ro)