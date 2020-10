(AUDIO) VASLUI: Focare COVID-19 în școli, spitale, cămine pentru bătrâni și la unități de poliție

În județul Vaslui numărul celor infectați cu SARS-CoV-2 crește de la o zi la alta.

În ultimele 24 de ore au fost confirmate câteva zeci de noi cazuri.

Focare de infectare cu noul coronavirus se înregistreaza în scoli, spitale, cămine pentru bătrani și la unitățile de poliție, informează corespondentul nostru, Vasile Geles.

Vasile Geles: Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui a aprobat astazi suspendarea cursurilor in 53 de clase din 13 unitati scolare care functionau pâna acum în scenariul galben. În urma infectarii cu SARS-CoV-2 în rândul a 11 cadre didactice si doi elevi timp de doua saptamani aici se va invata in sistemul online. Un focar COVID in evolutie a fost inregistrat si la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean. Activitatea a fost suspendata pana luni, dupa ce au fost confirmați pozitiv la COVID doi medici, o asistenta si o infirmiera. Până luni, cazurile respiratorii se vor interna la Pneumologie care devine astfel sectie suport COVID pentru Spitalul Județean. În secția Boli infecțioase se fac testari si se dezinfecteaza spațiile. Cazuri de infectare cu COVID-19 au aparut si in randul oamenilor legii. Numai putin 14 politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean sunt confirmati pozitiv cu noul coronavirus. Politistii testati pozitiv la SARS-CoV-2 se afla în carantina sau în izolare la domiciliu, potrivit unor decizii primite din partea reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica. La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean au fost luate masuri de prevenire a infectarilor si au fost dezinfectate toate spatiile. Potrivit autoritatilor sanitare numarul cazurilor confirmate in judetul Vaslui a trecut de trei mii dintre care 86 au decedat.

(Radio Iași/Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro)