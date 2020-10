(AUDIO) Tătaru: Să adaptăm acest pelerinaj la pandemie şi nu pandemia la pelerinaj

La Iaşi, câteva sute de persoane au protestat paşnic, pentru a patra zi, consecutiv, în faţa Catedralei Mitropolitane.

Majoritatea nu au păstrat distanţa fizică iar o parte dintre credincioşi nu au purtat mască de protecţie.

De la Iaşi, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, le-a transmis pelerinilor nemulţumiţi care nu se pot închina în acest an la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, că trebuie să înţeleagă contextul pandemic în care ne aflăm:

”Tot ceea ce a însemnat acest an a însemnat un an diferit faţă de ceilalţi ani atât ca sărbători pascale, ca Rusalii, vacanţe, început de an, ca şcoală în general. Haideţi să gândim că trebuie să adaptăm acest pelerinaj la pandemie şi nu pandemia la pelerinaj. Să ne gândim totuşi la cei care sunt în spitale, la cei care şi-au pierdut viaţa şi la corpul medical. Suntem acolo, şi noi avem credinţa în suflet, cu toţii o avem, toţi ne rugăm şi la intrarea în schimb şi la ieşirea din schimb şi pentru cei care îi îngrijim.”

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, preotul Constantin Sturzu, a declinat amestecul Bisericii în protestele din faţa Catedralei.

(Constantin Mihai, Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)