(AUDIO) Suceava: Focar de COVID-19 în comuna Vama

19 persoane de la Centrul Social pentru vârstnici din comuna suceveană Vama au fost confirmate cu noul coronavirus.

Este vorba despre 8 beneficiari şi 11 angajaţi. Aceştia au fost internaţi la Spitalul Municipal din Rădăuţi şi pînă în prezent au forme uşoare ale bolii sau sunt asimptomatici.

Testarea întregului colectiv al centrului s-a făcut după ce câţiva angajaţi au manifestat simptome de boală.

Personalul care a fost testat negativ are grijă, în continuare, de vârstnicii cazaţi acolo, după cum a declarat reprezentantul Centrului Social Vama, Ionel Smedia: În total, sunt 19 persoane confirmate cu COVID-19. 70 – 80 la sută dintre cei confirmați nu au simptome. Ce măsuri am luat de atunci (…) măsurile care au fost luate și în perioada carantinării. Se servește mâncare în cameră, iar bucătăria a fost izolată. Am dezinfectat toate spațiile comune. Personalul poartă echipament de protecție și nu permitem vizite. Din 3 martie am oprit vizitele.

(Andreea Daraban, Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)