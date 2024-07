(AUDIO) Rezultatele Evaluării Naționale în județele Moldovei

Rezultatele de la Evaluarea Naţională au fost publicate de Ministerul Educaţiei.

La nivel național, cele mai multe medii de 10 au fost înregistrate în București (28), Iașiul fiind pe locul al doilea cu șapte medii de 10.

Colegul nostru, Constantin Mihai, are detalii: În județul Iași, sunt doar șapte medii de 10. Acum un an, au fost 28. Clasament: copii cu medii de 10 – Colegiul Național și Racoviță au câte doi copii cu medii de 10, alții doi decari sunt de la Școala Euroed și unul de la Liceul „Richard Wurmbrandt”. La medii de 10 – clasament național: București, 28 de 10. Pe locul doi, Iașiul, cu șapte de 10, apoi județul Cluj, cu șase de 10, și Argeșul, cu trei de 10. Clasament regional în zona Moldovei: Iaișul are șapte de 10, Bacău, doi de 10, și Galați, un elev cu media 10. Al doilea clasament, promovabilitatea, respectiv câți copii au luat examenul în zona Moldovei – clasament copii cu medii peste 5: primul loc, județul Galați, 79%. Locul doi, Suceava, 76%. Iașiul, abia pe locul trei – 75,6%. Locul patru – Bacău, 74%, apoi Neamț, 68%, Vrancea, 66%, Botoșani, 65%, și Vaslui – pe ultimul loc – 59,8%. De altfel, județul Vaslui e cel mai slab din țară, neavând niciun absolvent cu media 10. Vaslui se situează și pe ultimul loc la promovabilitate.

