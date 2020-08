(AUDIO) Nelu Tătaru: Am evaluat Spitalul Militar din Iaşi pentru a fi introdus în circuitul suport COVID

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a efectuat, ieri, o vizită de lucru la Iași, la sfârșitul căreia a declarat că există o suprapopulare a spitalelor pentru că bolnavii de COVID 19 asimptomatici nu mai cer să plece acasă, la fel ca înainte.

El a mai spus că speră ca, de săptămâna viitoare, să asistăm la o stabilizare a cazurilor și să intrăm pe un trend descendent.

Nelu Tătaru a mai spus că, în prezent, la Iaşi, sunt 378 de pacienţi internaţi cu noul coronavirus şi că astăzi sau mâine, se va introduce, în circuitul COVD şi un corp al Spitalului Militar, cu până la 40 de paturi.

Nelu Tătaru: Dacă în urmă cu o lună de zile ne confruntam cu solicitarea pacienţilor de a se externa şi a asimptomaticilor de a nu rămâne o oră în spital, în acest moment ne confruntăm cu temporizarea plecării din spital, chiar şi asimptomaticii. De aceea avem o suprapopulare a tot ceea ce înseamnă secţii de boli infecţioase, pneumologie sau spitalele suport COVID. Am evaluat Spitalul Militar, cu acordul ministrului Ciucă, pentru a putea introduce, sper cât mai curând, de mâine sau de luni, în circuitul suport COVID a unui corp de clădire. În acelaşi timp, am evaluat posibilitatea ca unele cazuri cu simptomatologie uşoară şi medie care vin din alte judeţe să poată fi redirecţionate în acele judeţe şi păstrate acolo, pentru a păstra spitalele din Iaşi efectiv pentru cazurile severe şi critice. Am putut vedea atât la Infecţioase, cât şi la Neurochirurgie sau Spitalul de Recuperare, aproape pline paturile de terapie intensivă, dar în acest moment nu avem niciun pacient pe ventilator. Înseamnă că este o patologie care poate fi controlată în acest moment, dar să nu uităm că în medicină există bolnavi, nu boli, iar evoluţia poate fi nefastă uneori.

Ministrul Sănătăţii a mai declarat că a făcut o solicitare Uniunii Europene de 10 milioane de doze de vaccinuri în momentul în care acesta va intra pe piață. El a precizat, la o conferinţă de presă, că, în primul rând, vor fi vaccinaţi cei care fac parte din categoriile cele mai expuse, respectiv personal medical, cei cu vârste extreme (copii şi bătrâni), cei care au comorbidităţi.

Demnitarul a mai afirmat că, potrivit evaluărilor, rata de infectare cu noul coronavirus este mai mare în judeţele unde este dezvoltat turismul, dar şi acolo unde sunt mulţi navetişti.

Potrivit acestuia, numărul mare de infectări se datorează faptului că nu au fost respectate regulile de distanţare socială şi normele de protecţie.

Ministerul Sănătăţii lucrează la ghidurile pentru desfăşurarea cursurilor în noul an universitar.

Ministrul de resort, Nelu Tătaru, a declarat, ieri, la Iaşi, că va fi reglementat modul de cazare al studenţilor în cămine sau cum se vor desfăşura activităţile practice, dar decizia finală va aparţine fiecărei universităţi în parte.

Anterior, autorităţile centrale de la Bucureşti au anunţat că vor lăsa autorităţile locale să decidă în funcţie de evoluţia îmbolnăvirilor cu coronavirus, dacă elevii din învăţământul preuniversitar vor începe noul an şcolar în sălile de clasă sau online sau o combinaţie a acestora.

(Radio Iași/Agerpres/FOTO radioiasi.ro)