(AUDIO) Municipiul Iași se pregătește pentru „scenariul portocaliu” în privinţa infectărilor Covid-19

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi se va reuni în următoarele 24 de ore, deoarece incidenţa Covid în municipiu a depăşit pragul de trei la mie.

Primarul Mihai Chirica a precizat că va fi introdusă obligativitatea prezentării adeverinţei vaccinării anti-covid la intrarea în restaurante şi mall-uri.

Pe de altă parte, vor fi redeschise două centre de vaccinare, respectiv cel de la Şcoala „George Călinescu” şi cel de la Sala de Sport a Colegiului Naţional „Costache Negruzzi”.

Mihai Chirica:

„Trece, într-adevăr de 3 la mia de locuitori, este o chestiune de timp până se va da comunicatul. Am vorbit cu domnul prefect (n.r. Marian Grigoraş) de dimineaţă şi va fi organizată şi o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în maximum 48 de ore de la comunicare şi vom institui şi măsurile care sunt cele reglementate de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Toată lumea ştie, certificatul Covid va avea prioritate, în ceea ce priveşte accesul în diverse spaţii publice sau de interes public, cum ar fi restaurente, săli de spectacol şi altele. Elevii nu sunt afectaţi pentru că pragul pentru elevi este de 6 la mia de locuitori cu excepţia cazurilor când apar în interiorul claselor, cazuri de infectare Covid şi, atunci se suspendă cursurile pentru întreaga clasă pentru minimum 8 zile după care, începe retestarea tuturor. Este nevoie de mai multă atenţie, probabil că această stare va încuraja vaccinarea. Iniţial, am vrut să mai desfiinţăm câteva centre în sensul de a le muta din sălile de sport în săli de clasă dar se pare că va creşte „apetitul” ieşenilor pentru vaccinare, motiv pentru care, chiar am discutat cu domnul prefect să mai înfiinţăm încă două centre de vaccinare la Şcoala Călinescu şi Sala de Sport de la Colegiul Negruzzi.”

Mihai Chirica a mai precizat că, în următoarea perioadă, vor fi adoptate şi alte măsuri, astfel încât, măcar o parte a manifestărilor din Sărbătorile Iaşului să poată să se desfăşoare.

Mihai Chirica: „Nu vom depăşi stadiul de scenariul roşu. Sub nicio fromă, noi, nu vor intra în carantină. Am făcut toate calculele, ştim exact unde ne aflăm, vom creşte atenţia în rândul populaţiei din Iaşi ca să nu crească nivelul de infectare în următoarele 14 zile şi să putem să facem Sărbătorile Iaşului măcar în acest scenariu roşu cu toate măsurile necesare pentru a nu duce la creşterea incidenţei după Sărbătorile Iaşului. A rămas, în continuare obligatorie, niciodată nu a fost scoasă, noi am încercat şi în spaţiile aglomerate deschise să păstrăm, totuşi, această măsură privind purtarea măştilor de protecţie, e adevărat că s-a mai întâmplat în timpul verii, din cauza relaxării să ne dezobişnuim de purtarea măştilor. În mijloacele de transport în comun era obligatorie şi rămâne obligatoriu purtarea măştilor şi de acum încolo, după decizia de mâine (marţi), probabil că în toate spaţiile deschise vor cere purtarea măştilor de protecţie.”

