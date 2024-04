(AUDIO) Lucrările de restaurare și reabilitare a BCU Iași s-au încheiat

La Iași, a fost definitivat proiectul „Ro-Cultura”, care a presupus o amplă restaurare și reabilitare a clădirii care adăpostește Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, clădire monument istoric.

Timp de doi ani, imobilul a fost consolidat, iar pe de altă parte, instituția a fost dotată cu echipamente ultra-moderne.

Valoarea proiectului s-a ridicat la două milioane de euro, a spus directorul instituției, Ioan Milică: Proiectul cu finanțare europeană, implementat la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, a beneficiat de două susțineri importante, una venind – cea mai mare parte – din partea Ministerului Culturii, prin programul RO-Cultura, cealaltă din partea ordonatorului nostru de credite, Ministerul Educației. Valoarea de ansamblu a proiectului a fost de peste 2 milioane de euro – peste 10 milioane de lei. În acești bani, două treimi au fost rezervați pentru construcție, lucrări de restaurare, renovare, consolidare, o treime pentru activități și evenimente culturale.

Peste 66 la sută din fondurile alocate au fost destinate consolidării clădirii.

Directorul instituției, Ioan Milică, a declarat că s-au efectuat lucrări de refacere la acoperiș și la fundația clădirii. De asemenea, a fost securizate depozitele de carte aflate în subsol.

BCU Iași a fost dotată cu echipamente de reglare a luminozității și de climatizare: Un acoperiș nou, o instalație modernă de desfumare în subsolurile clădirii, unde se află depozite de carte, sistem de supraveghere video pentru a spori siguranța publicului care vine în instituție. Am pus, de asemenea, mai departe echipamente noi, echipament de înregistrare a vizitelor – sunt mii de oameni care vin să viziteze clădirea monument istoric – echipament de împrumut la sfârșit de săptămână când bibliotecarii nu sunt aici. Am cumpărat de asemenea echipamente pentru modernizarea infrastructurii IT a bibliotecii, a site-ului bibliotecii, proiectului. Am construit, mai apoi, în categoria activităților și evenimentelor, expoziții de carte, ateliere de lucru, conferințe, adică acele tipuri de activități menite să revitalizeze viața culturală a bibliotecii. Peste 5.000 de vizitatori prezenți aici în clădire și în mediul online au valorificat anual aceste evenimente pe care noi le-am organizat.



(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)