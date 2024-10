(AUDIO) Elevii ieșeni au obținut rezultate bune în urma evaluării pe platforma BRIO, potrivit ISJ

Elevii ieșeni au obținut rezultate bune în urma evaluării pe platforma BRIO din luna septembrie.

Inspectorul general al ISJ Iași, Luciana Antoci, a precizat că notele sunt mai mari față de cele din urmă cu un an.

În decembrie, absolvenții de clasa a VIII-a, dar și cei de Bacalaureat vor susține o a doua evaluare cu subiecte făcute de Inspectoratul Școlar Județean, iar în luna martie, va avea loc cea de-a treia simulare, cu subiecte concepute de ministerul Educației.

Luciana Antoci: Este primul jalon de evaluare din acest an școlar, pentru elevii care urmează să susțină examenele naționale. Scorurile sunt mai mari decât acelea de anul trecut, ceea ce ne permite să sperăm că, în baza unor intervenții educaționale foarte bine aplicate, rezultatele vor fi cel puțin egale cu acelea de anul acesta, dacă nu chiar mai mari la Evaluarea Națională. Până atunci însă, vom pune în practică celelalte jaloane de evaluare: simularea județeană din decembrie, de asemenea, va fi o simulare națională, în lunile de primăvară. Toate acestea înseamnă, de fapt, fragmentarea programei școlare și șanse pe care elevii le au de a aprofunda materia. Cu siguranță vor fi – creșterile se întâmplă în mod natural, pentru că intră în procesul de pregătire, pentru că primesc feedback periodic cu privire la nivelul competențelor și creșterea va fi semnificativă, sunt convinsă.

Fondatorul platformei BRIO, prof. Dragoș Iliescu, de la Facultatea de Științe ale Educației de la Univesitatea București, a subliniat faptul că notele sunt destul de mici, deoarece evaluarea vine după trei luni de vacanță, dar față de alte județe din țară, Iașiul se situează în partea superioară a clasamentului.

Dragoș Iliescu: Sunt convins că evaluarea finală, evaluarea care se face la finalul anului, o să arate cu totul și cu totul alt scor. Deci ce aș zice aici este că, în continuare, e un scor foarte bun, dacă îl compari cu ce se întâmplă în alte părți din țară. Deci, în continuare, județul Iași stă foarte, foarte sus în ierarhie. Ce ne arată în același timp este că acea uitare, dacă vreți, pierderea de învățare care intervine pe parcursul vacanței, trebuie recuperată. Cu asta începi, de principiu – majoritatea profesorilor așa își încep predarea în primul semestru – avem câteva săptămâni în care recapitulăm ce ar fi trebuit să nu fi uitat, și abia apoi începem să predăm lucrurile care sunt noi.

Directorul executiv al platformei BRIO, Gabriela Bartic, a declarat că pentru a crește procesul educațional este nevoie și de implicarea părinților:

Gabriela Bartic: Este pentru prima dată când părinții au o vizibilitate mai bună asupra a ceea ce se întâmplă în școală cu propriul copil și este prima dată când în mâna părintelui apare un instrument de management al performanței copilului – și când spun performanță nu mă refer la performanță înaltă, mă refer la creștere educațională, pentru că cea mai mare problemă a sistemului nostru de educație este aceea că avem tendința să ne raportăm întotdeauna la colectivul acela și cel mai bun din colectivul acela are 10, chiar dacă acel colectiv este un colectiv slab. Ori asta ne duce într-o zonă în care copilul acela de 10 crede că nu mai are unde să crească, când el de fapt are unde să crească.

În urmă cu patru ani, în județul Iași, în premieră națională, s-a hotărât ca, în luna septembrie, pentru toți elevii de gimnaziu și liceu, să se facă o primă evaluare a cunoștințelor pe o platformă intitulată „BRIO”. Testele s-au desfășurat la opt materii.

La nivel național, teste BRIO se mai susțin în județele Ilfov, Timiș și Tulcea, ele nefiind obligatorii și nefiind prevăzute în calendarul examenelor stabilite de ministerul Educației.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)