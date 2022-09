(AUDIO) Licitația pentru transportul cărbunelui din Portul Constanța către CET 2 Holboca, încheiată astăzi, la Iași

S-a încheiat, astăzi, la Iași, licitația pentru transportul cărbunelui din Portul Constanța către CET 2 Holboca.

Primarul Mihai Chirica a precizat că, pentru început, au fost plătite 80 de milioane de lei, sumă care reprezintă aproximativ 25% din fondurile totale care vor trebui achitate în această iarnă pentru consumul de cărbune la CET 2 Holboca – Iași.

Pe de altă parte, ieri, a fost încheiat contractul de furnizare a gazelor naturale, document care este necesar bunei funcționări a CET 1 Iași.

Edilul Mihai Chirica a mai adăugat că sistemul de termoficare va fi pornit în momentul în care media temperaturilor nocturne la Iași va scădea sub 10 grade Celsius.

Mihai Chirica: Furnizarea căldurii se va face atunci când temperaturile scad sub 10 grade, pe o perioadă mai mare de 3 zile consecutive, pe perioada nopți. Nu este cazul în momentul de față. Plus că nici populația nu dorește să intre deja la plată atât de devreme. Înțeleg că în Miercurea-Ciuc deja s-a pornit sistemul centralizat. Noi putem porni mâine pe gaze naturale. Am semnat ieri contract, dar nu vrem să ajungem până acolo. Vom porni căldura exact atunci când va fi nevoie de ea. Până atunci, facem reviziile în continuare la sistem. Mai avem de pus la punct câteva lucruri de natură tehnică. Astăzi am reușit să finalizăm și licitația pentru transportul cărbunelui. Cărbunele ar trebui să ajungă în prima decadă – sau primele navete, în prima decadă – a lunii octombrie, cărbune care va fi recepționat și băgat direct în circuitul de producție.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)