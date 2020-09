(AUDIO) IAȘI: Vlad Mărculescu, concediat de la Opera Națională

Prim-solistul corpului de balet al Operei Naţionale din Iaşi, Vlad Mărculescu, a fost sancţionat cu desfacerea contractului de muncă, după ce a fost chemat de două ori în faţa Comisiei de disciplină.

Vlad Mărculescu se află în conflict cu Beatrice Rancea, managerul instituţiei, pe care o acuză de abuzuri grave.

Vlad Mărculescu a spus, pentru Radio Iaşi, că va ataca în instanţă decizia conducerii Operei.

Vlad Mărculescu: Decizie de sanctionare în 16.09.2020 este sanctionare disciplinară cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pentru Vlad Mărculescu, adică eu, dintr-un contract pe perioadă nedeterminată. Faţă de cei din Comisia de disciplină, momentan, aş dori să nu discut despre aceste aspecte. Atunci când voi merge în instanţă şi voi spera ca instanţele să-mi dea dreptate, pentru că am dreptate şi sper ca cineva să vadă ce se întâmplă cu noi şi să se oprească odată abuzurile astea. Eu acum am cei mai buni ani din viaţa mea şi în cei mai buni ani din viaţa mea trebuie să umblu în instanţe, doar pentru că am avut curajul să spun adevărul.

Beatrice Rancea, managerul Operei Naţionale din Iaşi, nu a putut fi contactată pentru a obţine un punct de vedere.

Aceasta este acuzată de o parte dintre angajaţi de faptul că a dat afară abuziv mai mulţi salariaţi care au câştigat apoi în instanţă şi au primit despăgubiri din partea instituţiei. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)