(AUDIO) Iași: Toate pasajele rutiere, reinspectate după tragedia din jud. Neamț

Toate pasajele rutiere din Iași au fost reinspectate, după tragedia care s-a petrecut în județul Neamț, şi sunt în stare de funcţionare, a precizat primarul Mihai Chirica într-o conferință de presă.

El a mai adăugat că, în cazul pasajului Alexandru cel Bun, în momentul în care s-au efectuat lucrări de modernizare la calea de rulare a tramvaielor, au fost inspectate și grinzile și a fost verificată hidroizolația. Totodată, a subliniat că prioritară este modernizarea și consolidarea pasajului Socola, unde se va efectua o lărgire la 5 benzi, obligatorie pentru fluidizarea traficului în zonă.

Mihai Chirica: Atunci când am schimbat linia de tramvai pe pasaj, modernizată fiind pe fondul bugetului local, am făcut și lucrările de intervenție la suprastructura căii, dar și la suprastructura podului. S-au verificat toate grinzile, s-a acționat asupra lor – se văd niște coroziuni evidente ale stratului de beton de pe stâlpi, în special, dar ele nu sunt în măsură să pună în dificultate podul. Podul este expertizat, reexpertizat, reactualizat studiul de fezabilitate, pe care l-am și trecut prin Consiliul Local și așteptăm aplicarea de fonduri europene. Podul din Tudor Vladimirescu, pe care l-am consolidat pe fonduri europene și care l-am pus în funcțion, era un pod similar din punct de vedere constructiv cu cel care s-a prăbușit în Neamț și cu cel care s-a prăbușit la Milano, în Italia, făcut pe aceeași soluție tehnică, dar noi am intervenit exact acolo unde a trebuit și am reușit să rezolvăm problema și sigur, ne interesează foarte mult și Pasajul Socola. El a fost mai intens afectat, a fost construit mai pe repede înainte decât Pasajul Alexandru cel Bun și care are niște vibrații mult mai evidente decât ceea ce se întâmplă pe Alexandru cel Bun.

(Radio Iași/Constantin Mihai/Foto radioiasi.ro)