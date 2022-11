(AUDIO) Iași: Consiliul Județean reia procedura de licitație pentru produsele lactate furnizate în școli

La Consiliul Județean Iași este reluată, în această perioadă, procedura de licitație pentru produsele lactate care vor fi furnizate în școli.

Contractul cadru lansat în 2017 prevedea obligații contractuale pentru maximum 3 ani. Astfel, în acest an, prevederile vechiului document au expirat, conform vice-președintelui CJ, Marius Dangă.

El a explicat că, în luna august, au fost lansate procedurile pentru realizarea licitațiilor, dar prețurile oferite de Guvern la achiziția celor trei produse de bază – respectiv, lapte, corn și mere – au fost nesatisfăcătoare, nefiind prezent niciun doritor.

Ulterior, prețurile de achiziție au fost majorate și s-a reușit încheierea contractelor pentru produsele corn și mere, fiind reluată doar licitaţia pentru produsele lactate.

Marius Dangă: Începând cu anul școlar 2022-2023, programul pentru școli al României, la nivelul județului Iași, este implementat doar de Consiliul Județean Iași. Din păcate, acordul cadru încheiat în anul 2020 nu a prevăzut și acest ultim an școlar din cadrul programului, care este definit între 2017 și 2023. Am fost nevoiți, imediat după ce la finalul lunii august, Guvernul a alocat banii, să demarăm o nouă procedură de achiziție. Am avut deja o primă deschidere a ofertelor. Din păcate, pentru produse lactate, pe niciunul dintre cele cinci loturi geografice nu am primit nicio ofertă. Guvernul României știe că producătorii sau furnizorii de produse lactate consideră banii alocați foarte puțini. Acum, în noiembrie, Guvernul a dat o nouă actualizare a prețurilor la lactate și vom relua procedura pe lactate, urmând să semnăm contractele pentru ofertele primite pe lapte, pe corn și pe măr.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)