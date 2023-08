(AUDIO/FOTO) Ziua Limbii Române, marcată în Parcul Copou din Iași

Astăzi este marcată Ziua Limbii Române, la aceeaşi dată cu sărbatoarea similară Limba noastră din Republica Moldova.

Stabilită printr-o lege votată de Parlament în anul 2013, Ziua Limbii Române este marcată de autorităţile şi instituţiile publice, inclusiv de reprezentanţele diplomatice şi institutele culturale în străinătate.

La Iași, în Parcul Copou, a avut loc un ceremonial de depunere de jerbe și coroane de flori la bustul poetului Mihai Eminescu. La eveniment au luat parte oficialități locale, personalități ale lumii artistice, scriitori.

Poetul Emilian Marcu a vorbit despre frumusețea limbii române: ”Noi trebuie să iubim limba română pentru că este limba noastră, limba în care am văzut lumina cerului, lumina stelelor, pentru că în limba română am învățat să spunem ”mama”, am învățat să spunem ”pâine”, am învățat să spunem ”te iubesc”, am învățat să spunem cuvinte foarte frumoase, foarte încărcate de sensuri.”

Ziua Limbii Române a fost celebrată la Iaşi și în Parcul Expoziției printr-un eveniment cu totul special, „Marea Dictare!”.

Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Județeană ”Gheorghe Asachi” și au participat aproximativ o sută de persoane. Direcotul Bibliotecii, Dan Doboș, a declarat că pentru dictare au fost alese două texte, unul de Marin Preda și cel de al doilea de Ion Creangă: ”După cum ați avut ocazia să vedeți, au dictat niște texte din literatura română, participanții le-au scris, iar un juriu va aprecia care dintre cei care au venit astăzi în Parcul Expoziției, să marcheze cu noi sărbătoarea limbii române, care dintre ei s-au exprimat cel mai bine în scris. Vor fi câteva primii nu se vor pune note și este un eveniment pilot pe care noi sperăm să-l permanentizăm.” http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/08/31-aug-rdj-12-D-Dobos.mp3 Din juriul evenimentului „Marea Dictare” fac parte profesori de la Facultatea de Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” precum și scriitorul Marius Chelaru, membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi.