(AUDIO/FOTO) Ultimele detalii de proiectare a Spitalului Regional de Urgenţă Iași

Au fost stabilite ultimele detalii de proiectare a Spitalului Regional de Urgenţă Iași care va deservi întreaga regiune a Moldovei.

În total, spitalul va avea 850 de paturi dintre care 330 sunt pentru îngrijiri medicale. Pentru Terapia Intensivă sunt rezervate 58 de paturi la care se adaugă alte 12 pentru sectorul Arşi.

Viitorul Spital Regional va avea 18 săli de operaţie, după cum a declarat managerul de proiect, Cristina Gafton.

Ea a precizat că pe acoperişul corpului central va fi construit heliportul: „Construcții are șapte nivele, două subterane, cinci supraterane, două etaje sunt comune. În zona de jos, partea de ambulatoriu și imagistică, sus – zona de operație, sunt opt 18 săli de operație. Vom realiza un plan de tranziție dar peste doi trei ani cu toți medicii și de la toate spitalele și împreună vom decide Spitalul Regional și ce alte paturi. Amprenta la sol pe fiecare etaj este de aproximativ trei hectare.”

Implicarea autorităților locale este necesară în bugetarea și realizarea proiectelor de infrastructură conexe, precum drumul de acces și utilitățile, a declarat primarul Iaşului, Mihai Chirica: „Noi am reușit să impunem proiectantului de la viitoarea autostradă și o legătură între spitalul Regional de Urgență pe lângă Aeroportul Iași şi mai departe să se intersecteze cu viitoarea autostradă, undeva în zona Aroneanu, pe lângă să spunem celelalte comunicații pe care le vrem să le legăm cu orașul pe zona C.A. Rosetti și pe mai departe prin asigurarea de utilități. Extraordinar de important este de știut faptul că acea zonă are nevoie de utilități majore, este o construcție de peste 150.000 de metri pătrați, ne trebuie cel puțin o stație electrică de 50 de megawaţi, de care deja am discutat-o cu E.On, ne trebuie de asemenea o resursă de apă și gaze naturale consistentă. Prin urmare lucrăm la acest lucru și avem prevăzute câteva locații în care să instalăm aceste noi capacități de utilități publice și vom merge în paralel cu construcția noului spital.”

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe a spus că au fost modificate şi proiectele de infrastructură.

Şoseaua C.A. Rossetti va fi lărgită la două benzi pe sens. Tot două benzi pe sens va avea şi drumul judeţean 282G, pe o lungime de şase kilometri, care va face legătura între Spitalul Regional de Urgenţă, Aeroport şi viitoarea şosea de centură Iaşi Nord.

Costel Alexe: „Din discuțiile avute cu cei de la Consintrans proiectantul Autostrăzii A8, avem astăzi această bretea pe care ne-o dorim, la două benzi pe sens dinspre autostradă spre Aeroport să facă legătura cu spitalul Regional de urgență și apoi să coboare în C.A. Rosetti. Discuția cu municipalitatea este ca C.A. Rosetti din Podul de Fier până la rondul din Popricani să fie lărgit la două benzi pe sens, patru de toate, și ne-am luat angajamentul, odată cu construirea Aeroportului va fi și cale de acces către Spitalul Regional de Urgență faptul că Drumul Județean 282G, practic, 6 km de drum nou dinspre Aroneanu să fie modernizat, reabilitat și lărgit va asigura accesul la spitalul Regional de Urgență și la Aeroport.”

În acest an vor fi eliberate autorizaţiile pentru lucrările de infrastructură, iar din 2023 vor începe lucrările efective de construcție pentru Spitalul Regional de Urgenţă Iași.

Proiectul se află în subordinea Ministerului Sănătății, iar banii, peste 420 milioane de euro, sunt asigurați de la bugetul de stat, fonduri structurale nerambursabile, dar și prin împrumutul de la Banca Europeană de Investiții.

