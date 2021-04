(AUDIO/FOTO) Iaşi: Bugetul judeţului, aprobat; consilierii PSD şi cei USR PLUS s-au abţinut de la vot

Bugetul judeţului Iaşi, pentru anul în curs, a fost votat, astăzi, de consilierii PNL și PMP. Acesta se ridică la 1,47 de miliarde de lei, iar 30 la sută din această sumă este rezervată proiectelor de dezvoltare.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat că accentul se va pune, în acest an, pe patru domenii prioritare:

Proiectul de buget nu a fost susținut de consilierii PSD și cei de la USR PLUS.

Președintele PSD din Consiliul Județean Iași, Cristi Stanciu, a subliniat că acest buget nu aduce nimic nou față de anii precedenți și este o continuare a proiectelor demarate anterior:

La rândul lor, consilierii USR PLUS au declarat că nu pot susţine bugetul în forma prezentată de PNL întrucât este un ‘buget al stagnării’.

Patru milioane de lei sunt rezervate, din bugetul județean Iași, pentru întocmirea studiului de fezabilitate la viitorul Centru Regional de Cardiologie, care va fi construit în comuna Miroslava. Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe a menționat astăzi, că există șanse ca acest proiect să fie finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Centrul ar putea deveni funcțional peste 3 ani.

Investiții din bugetul județean sunt prevăzute și pentru parcurile industriale din Miroslava și Lețcani, care vor beneficia de o finanțare de 8 milioane de lei, fiecare.

Totodată, 177 de mii de lei sunt alocate pentru parcul industrial din Holboca în vederea realizării Planului Urbanistic Zonal.

Bugetul poate fi consultat AICI.

(Constantin Mihai, Radio Iași/FOTO Constantin Mihai)

Comunicat de presă CJ Iași:

Consiliul Județean Iași a aprobat astăzi bugetul pentru anul 2021

Peste 30% din buget va fi alocat investițiilor

Consiliul Județean Iași a aprobat în ședința extraordinară de astăzi bugetul pentru anul 2021, veniturile acestuia fiind estimate la 1.196.013,40 milioane lei, iar cheltuielile la 1.476.788,73 milioane lei. Investiții majore în dezvoltare au fost aprobate, astfel încât peste 30% din buget va fi direcționat pentru această secțiune, infrastructura rutieră, parcurile industriale, educația, modernizarea infrastructurii medicale fiind printre prioritățile Consiliului Județean Iași. Totodată, Consiliul Județean Iași va aloca o mare parte din buget pentru investiții în funcționarea și dezvoltarea instituțiilor din subordine, iar cota de 6% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat a fost direcționată în mod echitabil și sustenabil către fiecare UAT din județ, prioritizând astfel investițiile și dezvoltarea locală.

„Așa cum ne-am asumat încă de la începutul mandatului, ne dorim ca în județul nostru să nu mai existe drumuri neasfaltate, dezvoltarea infrastructurii rutiere fiind o prioritate pentru administrația liberală. Noutatea față de anii trecuți privind aprobarea bugetului general al Consiliului Județean constă în investițiile majore dedicate instituțiilor din subordine, fie că vorbim de spitale sau de sectorul cultural. De asemenea, țin să menționez că este pentru prima dată când toate UAT-urile din Iași primesc bani din bugetul de stat în funcție de proiectele de investiții și nu de culoarea politică. Îmi doresc ca acestea să fie viziunea și modul de lucru pentru întreg mandatul!”, a declarat Costel ALEXE, președintele Consiliului Județean Iași.

Construirea de parcuri industriale devine un obiectiv primordial în programul de investiții, suma de 8 milioane lei fiind alocată obiectivului de investiții Iași Industrial Park, comuna Lețcani și 190 mii lei pentru obiectivul de investiții Parc Industrial Holboca – servicii proiectare faza PUZ. Tot 8 milioane au fost obținuți de către Consiliul Județean Iași din fonduri guvernamentale pentru dezvoltarea obiectivului Miroslava Industrial Park.

„Avem o coaliție bazată pe încredere și transparență, iar viziunea noastră este orientată către un singur obiectiv: dezvoltarea județului Iași. Consilierii județeni ai Partidului Mișcarea Populară au venit cu propuneri pentru actualul buget în vederea finanțării lucrărilor de finalizare a unor drumuri județene, susținerea domeniului cultural sau alocarea de fonduri pentru realizarea unui contract multianual de întreținere a drumurilor județene. Îmi doresc ca după patru ani de zile, alături de PNL și Președintele Consiliului Județean Iași, domnul Costel Alexe, să reușim să dezvoltăm Iașul pentru toți cetățenii acestui județ. ” a menționat Marian Uscatu, liderul consilierilor județeni ai PMP.

Romeo Vatră, liderul consilierilor județeni ai PNL a precizat în cadrul conferinței de presă susținută astăzi că este pentru prima dată când o serie de drumuri ce au fost mereu omise sunt acum în lista de investiții aferentă bugetului Consiliului Județean Iași.

„O sumă importantă este alocată pentru lucrarea cea mai importantă de infrastructură, Axa rutieră strategică 1: Iași-Suceava și anume 119,92 milioane lei. 11,98 milioane lei sunt alocați pentru modernizarea drumului județean DJ249 A, pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, km 12+139 – km 18+359 în cadrul proiectului Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din Județul Iași, România și Raionul Sîngerei, Republica Moldova, finanțat prin Programul operațional comun România-Republica Moldova, astfel încât dăm un semnal locuitorilor județenului nostru că ne dorim să finalizăm Masterplanul de transport.” a menționat Romeo Vatră, liderul consilierilor județeni ai PNL.

Comunicat de presă PSD Iași:

Peneliștii și-au făcut bugetul pentru anul 2021. Ieșenii sunt marii absenți de la împărțeala liberală!

Bugetul din acest an nu aduce niciun element de noutate. Concret, 70% este construit pentru funcționalitate, iar în partea de investiții sunt continuate, exclusiv, proiectele administrației social-democrate din mandatul precedent. Mai mult, liberalii au alocat cu 100 milioane de lei mai puțin la secțiunea de dezvoltare decât s-a alocat la începutul anului 2020 de către administrația social-democrată.

”Cum să discute ei despre dezvoltarea județului când, față de anul trecut, bugetul propus pentru investiții este mai mic cu aproape 100 milioane lei, 418 milioane lei, față de 512 milioane lei în 2020? Vorbim despre toate acestea în contextul în care bugetul general este aproape identic cu cel de anul trecut. Noi am propus 35% din totalul cheltuielilor să meargă la investiții, în vreme ce Alexe a propus un procent de 28%. Concluzia este foarte simplă: vorbă multă, fapte puține! Acesta este sloganul cu care penalul din fruntea CJ speră să îi mai păcălească încă o dată pe ieșeni” a declarat Maricel Popa, președintele PSD Iași.

Liberalii au transformat bugetul unui milion de ieșeni în buget de partid. Președintele CJ, Costel Alexe, a uitat că este responsabil de toți ieșenii, inclusiv de cei care au îndrăznit să aibă altă opinie politică, și a transformat ceea ce trebuia să fie o dezbatere constructivă pentru dezvoltarea județului într-o ședință de partid. Nu a fost acceptat niciunul dintre amendamentele propuse de social-democrați sau de USR. Mai mult, o parte dintre amendamentele PSD au fost cele depuse de PNL în anii trecuți. Practic, liberalii și-au respins propriile amendamente la bugetul județean.

”Bugetul PNL nu are nimic special. Este un buget fără viziune, un buget fără cap și fără coadă, care nu își propune să crească nivelul de trai al ieșenilor. Este un buget în care copiii din mediul rural cu rezultate bune la învățătură nu și-au găsit locul, la fel și copiii extrem de talentați de la Liceul cu Program Sportiv. Așa cum a demonstrat că știe să facă și la Ministerul Mediului, Alexe a pregătit un buget pentru camarila politică. Amendamentele noastre au fost respinse, fără a fi măcar analizate, deși propuneau să ajutăm în continuare copiii talentați și cu rezultate deosebite. Am făcut și un exercițiu, un test pe care liberalii l-au picat cu brio și au demonstrat încă o dată că interesul lor nu este unul și același cu al ieșenilor. Liberalii nu au susținut astăzi nici măcar propriile amendamente făcute administrației social democrate în 2018, pentru simplul motiv că acum au fost propuse de noi. Acest lucru arată cum înțeleg liberalii de la CJ democrația, transparența și munca în folosul tuturor cetățenilor”, a declarat liderul de grup al social-democraților ieșeni, Cristian Stanciu.

Departamentul de comunicare al PSD Iași

Comunicat de presă USR PLUS Iași:

Consilierii USR PLUS nu au votat bugetul stagnării propus de PNL

Consiliul Județean și instituțiile din subordine mențin cheltuieli mari de funcționare și ignoră necesitățile reale ale ieșenilor. Bugetul pe 2021 nu include proiecte de digitalizare și transparentizare care să elimine tentația corupției și a traficului de influență și care să determine eficientizarea instituțiilor. Prin comparație, CJ Cluj a bugetat 3 milioane de lei, pe când digitalizarea în județul Iași se bazează pe niște promisiuni. Ne dorim proiecte care să reducă impactul negativ asupra mediului. Consilierii județeni USR PLUS au propus proiecte pentru investiții în trenul metropolitan, autogara modernă și centru intermodal de transport, proiecte neasumate de liberali, după ce în campanie defilau cu ele prin județ; însoțiti de alaiul guvernamental. Susținem necesitatea alocării de fonduri pentru educație, prin ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale școlilor din județ, și dezvoltarea rețelei preșcolare în zona metropolitană. Amendamentele USR PLUS nu au fost votate de către celelalte partide din CJ din cauza unei viziuni înguste ale majorității din CJ. În perspectiva liberală, județul Iași nu are nevoie de investiții sustenabile, ci doar de salariile uriașe ale regiilor din subordinea CJ.

“Acest buget este un banal exercițiu contabil, fără viziune și fără direcții clare de dezvoltare. Din păcate pentru ieșeni, urmează un an de stagnare, în care locuitorilor județului Iași le vor lipsi, din nou, investițiile majore. Nu vedem cum se va schimba în bine viața ieșenilor, după acest exercițiu bugetar”, a precizat Daniel Dîscă, liderul consilierul județeni USR PLUS.

Readucem în discuția publică necesitatea dezvoltării și consolidării medicinei primare, care să asigure accesul la sănătate a zonelor defavorizate din cel mai mare județ al țării. Dar inițiativele USR PLUS nu sunt sprijinite de PNL, PMP și PSD. Susținem ajutarea micilor fermieri prin înființarea centrelor de sacrificare în județ și prin alocarea de resurse pentru construirea unui parc agroindustrial, dar se pare ca aceste proiecte nu sunt pe agenda celor de la putere. Nu putem gira un buget al stagnării, fără viziune și fără investiții majore, și în consecință grupul consilierilor județeni USR PLUS s-a abținut de la vot.

Această prezentare necesită JavaScript.