(AUDIO) Dosar penal în urma unor sesizări făcute de Curtea de Conturi la Primăria Iași

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a deschis un dosar penal în urma unor sesizări făcute de Curtea de Conturi care semnalează mai multe nereguli în cadrul unor contracte ale Primăriei Iași.

În cauză a fost începută urmărirea penală „in rem” pentru infracțiunea de „fals intelectual”, informează prim-procurorul Dragoș Bordianu, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.

Dragoș Bordianu: Ca urmare a sesizării de către Curtea de Conturi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a întocmit un dosar penal doar sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni care atrage competența de soluționare a Parchetului de pe lângă Judecătorie, respectiv falsul intelectual, prevăzut de 321 Cod Penal, iar în cauză, urmărirea penală a fost începută in rem, cu privire la comiterea acestei infracțiuni. Dosarul se află în lucru la organele de cercetare penală care efectuează activitățile sub supravegherea unui procuror.

