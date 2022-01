(AUDIO) Declaraţii ale Ministrului Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, la Iaşi

Prezent, astăzi, la Iași, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a precizat că Planul Național de Redresare și Reziliență nu trebuie renegociat în integralitate, ci doar anumite capitol referitoare la pensii și venituri.

Ministrul a mai spus că aceste aspecte au fost prezentate reporezentanților de la Bruxelles, deoarece în momentul elaborării PNRR-ului au fost folosiți anumiți termeni juridici care nu se regăsesc în legislația românească.

Marius Budăi: „Sunt anumite aspecte din PNNR, noi am demonstrat până acum, în decembrie, în scurtul timp cât am fost la guvernare. Eu, în decembrie am îndeplinit jaloanele aferente Ministerului Muncii. La jumătatea lui februarie o să am majoritatea jaloanelor pe care trebuie să le îndeplinesc la Trimestrul I, îndeplinite. Noi suntem extrem de determinaţi să implementăm PNNR-ul dar suntem la fel de determinaţi să disuctăm cu Comisia Europeană, să explicăm Comisiei Europene anumite aspecte care au intervenit inclusiv după scrierea PNNR şi, aici mă refer la ce înseamnă tranziţie verde, tot ce ne dorim să facem. Nu putem să reducem gradul de sărăcie şi de excluziune socială decât prin creştere de venituri.”

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius Budăi, a declarat astăzi că dacă vor fi necesare şi în primăvară măsuri care să protejeze consumatorii din cauza creşterii preţurilor la energie, atunci acestea vor fi luate.

Prezent astăzi la Iași, el a afirmat că vor fi două pachete unul pentru populație și celălalt pentru IMM-uri.

Marius Budăi a mai spus că din discuțiile purtate cu reprezentanții Comisiei Europene a reieșit că în România sunt aproape 2,5 milioane de cetățeni aflați sub pragul de sărăcie și pentru care trebuie concepute anumite măsuri de protecție socială:

Marius Budăi: „Din păcate, evoluţia preţurilor în energie a creat un deranj foarte mare din punct de vedere social. Suntem extrem de atenţi asupra a ceea ce se întâmplă cu preţurile din energie şi fluctuaţia foarte mare de la o lună la alta ne face să acţionăm pas cu pas. Cu siguranţă dacă va fi nevoie de intervenţia statului după data de 31 martie 2022 cu siguranţă vom reacţiona. Nu vom sta pasivi.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)