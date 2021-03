(AUDIO) Botoșani: 27 de jurnaliști s-au vaccinat în prima etapă. Directorul DSP spune că altfel s-ar fi irosit dozele în plus

Vaccinarea celor 27 de jurnaliști din Botoșani în data de 14 ianuarie s-a desfășurat pe fondul existenței unor doze de vaccin Pfizer aflate pe punctul de a expira.

Explicația a fost oferită de directorul DSP Botoșani, Monica Adăscăliței, într-o intervenție pentru Radio România Iași.

Ea a precizat că în jurul datei respective s-a stabilit un conținut de 6 doze și nu 5, după diluarea unui flacon cu ser Pfizer.

Surplusul de doze, dar și absența unor persoane programate pentru etapa respectivă, au fost motivele care au stat la baza deciziei privind vaccinarea jurnaliștilor:

Directorul DSP Botoșani, Monica Adăscăliței: „Persoanele care s-au vaccinat pe data de 14 erau în platformă, programate pentru zilele următoare. Cei care au răspuns pozitiv (…) am căutat cadre medicale care se încadrau în faza I, s-a sunat, și nu neapărat DSP-ul, chiar cei de la centru sau cei care se ocupă cu partea de vaccinare, s-a sunat și s-a devansat cu o zi față de programare. Dacă erau programați pe 15, au venit pe 14. Deci nu s-a făcut nimic ilegal. Am considerat, în momentul respectiv, că nu e ok să aruncăm dozele, având în vedere faptul că ele costă niște bani.”

Precizarea vine după ce jurnaliștii de la Recorder au publicat ieri o anchetă în care afirmă că o serie de persoane au fost vaccinate mai devreme decât ar fi avut dreptul potrivit regulilor din strategia națională de vaccinare.

Tot ieri, Ministerul Apărării Naționale a respins ideea unui tratament privilegiat pentru personalul militar în campania de vaccinare și a precizat că astfel de idei sunt lipsite de fundament.

(Lucian Bălănuță, Radio Iași/FOTO arhivă)