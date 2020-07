(AUDIO) Au început lucrările la tronsonul Iași-Dancu

Astăzi au fost demarate lucrările de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor pe traseul Tătăraşi – Dancu din municipiul Iaşi.

Primarul Mihai Chirica a declarat că s-a stabilit de comun acord cu constructorul ca lucrările să fie încheiate în 18 luni, şi nu în 27, cum erau termenii contractului.

Valoarea lucrărilor este de 104 milioane de lei.

Proiectul precupune înlocuirea şinelor de tramvai, lărgirea şoselei care face legătura între Iaşi şi Dancu, amenajarea trotuarelor şi a căilor de scurgere a apelor pluviale.

Mihai Chirica: Este un proiect care are implicații de mediu, pentru că se referă la transport electric, vorbim despre tramvaie. Astăzi dăm startul acestui proiect. De astăzi, se demontează, vom aduce tramvaie noi, mutăm stâlpii, asfaltăm, facem trotoare. Este și o gură de oxigen pentru locuitorii din Holboca. Normal, prin contract, lucrările ar trebui să dureze 27 de luni. Mie mi s-a părut enorm, am fost siderat când am văzut ce termen lung. Am discutat cu constructorul și nu vom depăși 18 luni, am micșorat termenul.

Edilul Mihai Chirica a mai arătat că proiectul prevede şi achiziţionarea a patru tramvaie noi, a căror valoare este de 8 milioane de euro, ne-a informat colegul nostru, Constantin Mihai.

(Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)