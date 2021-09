(AUDIO) Angajatul Companiei de Transport Public Iaşi, care a afişat mesaje anti vaccin în autobuz, a fost concediat

UPDATE, 24 septembrie 2021 – Comisia de disciplină a Companiei de Transport Public Iași a decis desfacerea contractului de muncă în cazul șoferului care a afișat sloganuri împotriva vaccinării anti COVID-19 în mijlocul de transport pe care îl conducea.

Directorul companiei, Cristian Stoica, a precizat că respectivul șofer a recidivat trei zile consecutiv și i s-a atras atenția încă de la început că gestul său contravine regulilor companiei. El a adăugat că afișele care sunt lipite pe mijloacele de transport public trebuie avizate de către conducerea companiei:

„Comisia de disciplină a analizat documentele, faptele și a decis desfacerea contractului de muncă șoferului, nu pentru mesajul în sine, ci pentru faptul că nu are voie să afișeze nimic neautorizat în mijloacele de transport. Fapta a fost în formă continuată, adică trei zile la rând, deși i s-a explicat că nu este ok. Noi nu îngrădim dreptul la opinie, dar trebuie să o facă acasă la el, în mod particular sau pe mjiloacele de care dispune el, nu pe mijloacele societății.”



A consemnat colegul nostru, Constantin Mihai.

16 septembrie 2021 – Un şofer din cadrul Companiei de Transport Public Iaşi riscă să fie sancţionat după ce a pus în parbrizul autobuzului pe care îl conducea mai multe afişe cu mesaje împotriva vaccinării.

Directorul CTP Iași, Cristian Stoica, a precizat că ieri, pe trasee, angajații de la Siguranța Circulației din cadrul companiei l-au oprit pe şofer şi i-au fost scoase afișele, însă astăzi acesta a încălcat din nou aceeaşi regulă de ordine interioară:

„Şoferul a fost oprit de angajaţii de la serviciul Siguranţa Circulaţiei. Au fost date afișele jos. A fost o iniţiativă proprie. Astăzi a încercat din nou să pună afişele şi să iasă la stradă și a fost oprit. Temporar lucrează ca şofer de parc. Urmează să fie cercetat disciplinar întrucât nu are voie să afişeze în mijloacele de transport un afiş neautorizat.”

Cristian Stoica a precizat că sancțiunile care îi vor fi aplicate va aparține comisiei de disciplină. Una dintre măsuri poate fi reținerea a 10% din salariu pe o perioadă de trei luni:

„În funcţie de gravitatea faptei poate risca și o sancţiune de maxim 10% pe o perioadă de trei luni. În cazul în care repetă, poate fi şi concediat, dar nu pentru că a postat acele mesaje, ci pentru că nu era autorizat să pună orice fel de mesaje.”

(Constantin Mihai, Radio Iași)