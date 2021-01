Adăpostul de noapte din Focşani, casă pentru circa 17 oameni ai străzii

La Focşani, în locul unui fost punct termic, funcţionează adăpostul de noapte Bahne, destinat oamenilor străzii, cei care, din diferite motive, nu mai au nici sprijinul familiei şi nici vreo altă posibilitate de cazare.

În noaptea de Revelion, Crucea Roşie care administrează adăpostul, a pregătit ceva special pentru aceşti oameni defavorizaţi, cu care a stat de vorbă corespondentul RRA Gabriel Sava.

-: Am vârsta de 49 de ani.

Reporter: Cum aţi ajuns aici la adăpostul de noapte?

-: Am pierdut familia şi cineva m-a îndrumat să ajung la Crucea Roşie şi Crucea Roşie m-a ajutat. Stăm cu colegii acum, în seara asta şi urmărim programul de televizor. Facem o glumă…

Mihalcea Nicuţă: Mă numesc Mihalcea Nicuţă şi am vârsta de 70 de ani.

Reporter: Cum aţi ajuns aici?

Mihalcea Nicuţă: Nu am avut unde să stau, nu am avut adăpost.

Reporter: Ce faceţi în noaptea de Revelion?

Mihalcea Nicuţă: Nu am făcut nimic, am stat, am mâncat.