Voiculescu: Mandatul meu a fost de 113 zile, 113 zile de mandat şi de ciocniri de mentalităţi

UPDATE – Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a afirmat vineri că ‘există diferenţe fundamentale’ între numerele raportate şi cele reale în ceea ce priveşte decesele din spitalele COVID şi a spus că Unifarm reprezintă ‘unul dintre cele mai mari jafuri ale pandemiei’.

El l-a invitat pe premierul Florin Cîţu să preia aceste probleme şi să revadă raportarea deceselor din spitalele COVID.

‘Avem un ministru al Sănătăţii, care nu ştiu cat timp are, dar sunt câteva lucruri la care lucram, respectiv investigam. O să îl rog pe domnul ministru interimar, care ocupă de asemenea funcţia de prim ministru, să revadă metodologia făcută sub conducerea partidului dumisale anul trecut cu privire la raportarea deceselor din spitalele COVID-19. N-aş vrea să arunc cu numere, pentru că nu am reuşit să documentăm acest lucru, dar investigaţia noastră arată că există diferenţe fundamentale între numerele raportate şi cele reale‘, a declarat Voiculescu într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

Fostul ministru a făcut totodată un apel către premier să urmărească situaţia Unifarm.

‘De asemenea, dacă tot avem un ministru interimar, care cunoaşte istoria anului trecut, o rugăminte care e în interes public e să urmărim care este situaţia Unifarm. (…) E una dintre companiile în pericol de dispariţie ale statului român, este unul dintre marile jafuri ale pandemiei, cel mai mare cu siguranţă. Ar fi bine dacă în acest interimat aceste două lucruri ar fi clarificate, mai ales că sunt legate direct de partidul care l-a susţinut şi îl susţine pe domnul premier‘, a adăugat Vlad Voiculescu.

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a afirmat vineri că nu există un singur loc în Sănătate care să nu fie afectat de politizare, cu referire la directorii Direcţiilor de Sănătate Publică.

El a susţinut că a oprit, alături de câţiva colegi, ‘banii pentru presă în plină criză sanitară’.

‘Da, în această perioadă am oprit în Guvern, alături de câţiva colegi, şi banii către presă, în plină criză sanitară, cu un buget al Sănătăţii care nu ajunge până la sfârşitul anului, în condiţiile în care avem cheltuieli fulminante legate de vaccinare, de testare şi nu numai, nu cred că era oportun să prelungim ceva ce s-a întâmplat anul trecut şi asupra căruia nu vreau să mai comentez. Nu există un singur loc în Sănătate care să nu fi fost afectat de politizare. Am avut, acum două săptămâni, evaluarea directorilor de DSP. Vă pot spune că nivelul profesional al unei părţi a acestui corp profesional nu ne face să fim mândri, nu e un lucru cu care să ne mândrim‘, a declarat Voiculescu, într-o conferinţă de presă la Parlament.

El a adăugat că, în condiţiile în care în sistem este nevoie de profesionalism şi decenţă, este imperios necesar ca depolitizarea să continue şi să accelereze în perioada imediat următoare.

‘Avem nevoie de adevăr şi asta a încercat Ministerul Sănătăţii, întreaga echipă, prin transparentizare, dar, de asemenea, prin ajustarea indicatorilor, de asemenea prin schimbarea criteriilor pentru carantină, prin toate acestea credem noi că lucrurile mergeau în direcţia corectă. Nici pandemia, nici sănătatea nu pot fi gestionate doar în spitale, dar este în responsabilitatea noastră să ne asigurăm că toţi indicatorii reflectă realitatea, nu poveşti nerealiste, şi că deciziile sunt luate pe baza datelor, pe baza adevărului. Am creat o linie de sprijin psihologică pentru persoanele afectate de pandemie‘, a adăugat Voiculescu.

UPDATE – Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a susţinut vineri că ceea ce a făcut premierul Florin Cîţu, prin demiterea Andreei Moldovan din funcţia de secretar de stat, echivalează ‘mai elegant, mai cizelat, mai politic, cu acel ‘Fă, nenorocito!’ cu care i s-a adresat o protestatară din faţa Ministerului Sănătăţii.

El a susţinut că nu a primit niciun reproş din alianţa din care face parte, iar cu premierul nu a avut nicio discuţie.

‘Nu am primit absolut niciun reproş din alianţă. În general reproşurile, inclusiv din spaţiul public, sunt legate de comunicare şi aici pot fi discuţii mai ample despre cum poţi face faţă unui linşaj mediatic de luni de zile, unul concertat. (…) Cu premierul n-am avut nici măcar o singură discuţie despre niciunul dintre lucrurile care cumva pare că mi le-ar reproşa‘, a declarat Voiculescu, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

Voiculescu a recunoscut că putea să aibă o comunicare mai bună, în care să arate munca colegilor.

‘Cred că am greşit în mai multe rânduri, cred că am considerat că buna credinţă a mea şi colegilor mei nu mai trebuie demonstrată după mai bine de 10 ani de fapte. Pare că lucrurile trebuie demonstrate în fiecare zi. (..) Pare că n-am evaluat destul de bine diversele deranjuri produse într-o sferă sau alta a societăţii româneşti, respectiv a unei instituţii din această ţară‘, a spus el.

Fostul ministru a adăugat că a rămas, după ziua de miercuri, cu imaginea unei protestatare care arunca cu oase în faţa Ministerului Sănătăţii către Andreea Moldovan.

‘Eu am rămas după ziua de alaltăieri cu o imagine în minte, cu imaginea unei protestatare din faţa ministerului aruncând cu oase şi strigând după doamna doctor Andreea Moldovan ‘Fă, nenorocito!’ Acest ‘Fă, nenorocito!’ se oglindeşte în mod tragic în ceea ce s-a întâmplat într-o parte a presei la adresa doamnei doctor Andreea Moldovan şi la adresa multor alţi medici şi acest lucru se oglindeşte întrucâtva, de asemenea, din păcate, în felul în care a acţionat premierul României. Să demiţi un medic, un om profesionist precum Andreea Moldovan, ca să nu mă mai pun şi pe mine acolo, fără cea mai mică discuţie, este, dacă vreţi, echivalentul ceva mai elegant, mai cizelat, mai politic al acelui ‘Fă, nenorocito!’. Deci n-a existat nicio discuţie între mine şi Florin Cîţu apropo de ceea ce am putea să facem mai bine sau care a fost o problemă sau alta. Nici măcar o singură discuţie‘, a precizat fostul ministru.

El a adăugat că Alianţa USR PLUS ‘s-a exprimat acum foarte clar vizavi de susţinerea premierului’.

‘Când dai forţă cuiva, nu te aştepţi ca acel cineva să folosească forţa în afara valorilor deja agreate. E vorba şi de reguli pe care le-am stabilit. Ei bine, aceste lucruri au fost încălcate‘, a completat Voiculescu.

UPDATE – Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a declarat vineri că ordinul semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, care prevedea noile criterii pentru carantinarea unei localităţi, nu avea nevoie de un aviz al CNSU.

‘Nu cred că este cineva în această ţară care să creadă altceva decât că acel ordin este un pretext, pur şi simplu. Dar dincolo de asta, şi m-aş referi la afirmaţia domnului premier de ieri, cum că pentru semnarea acelui ordin ar fi trebuit un aviz CNSU, această afirmaţie este falsă. Nu era necesar aviz CNSU. Doamna doctor Moldovan a explicat care a fost procesul, au fost două zile de dezbateri, două zile în care toată lumea care trebuia să fie implicată a fost implicată, au fost decizii, există un protocol, de asemenea este secretizat, îl puteţi solicita‘, a spus Voiculescu într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului.

Întrebat de ce nu a semnat şi el acel ordin şi de ce nu a fost informat premierul despre acest subiect, Voiculescu a spus: ‘Ministerul Sănătăţii nu carantinează, nu are această atribuţie. Ordinul stabileşte, pe baza unor date reale, extrem de relevante, date precum numărul de paturi libere de terapie intensivă, unul dintre indicatori era acesta, ordinul stabileşte pur şi simplu nişte recomandări care, de altfel, nu am văzut să fie combătute de nimeni. Nu vorbim despre altceva decât despre un pretext. (…) Problemele ţării acesteia nu se rezolvă politic, cu certuri de la unul la altul sau cu cineva care i-o zice altcuiva, problemele ţării acesteia se rezolvă cu profesionalism, pe date reale şi pe adevăr. Ordinul acesta vorbeşte exact despre asta, date, adevăr, nevoile oamenilor, nevoile sistemului sanitar. Lucrurile astea sunt cât se poate de clare‘, a menţionat fostul ministru.

Voiculescu a afirmat că premierul trebuia informat cu privire la acest ordin de şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a declarat că mandatul său la Ministerul Sănătăţii a fost de 113 zile, ‘113 zile de mandat şi de ciocniri de mentalităţi’.

‘În continuare mi-e teamă pentru oamenii din ţara asta, pentru cei care au nevoie de ajutor, pentru cei care sunt văzuţi de politicieni ca electorat, pentru oamenii din sistem, cei care aşteptau o schimbare. (…) Am preluat un minister al Sănătăţii în colaps‘, a spus Voiculescu, într-o conferinţă de presă.

Premierul Florin Cîţu nu a discutat aproape niciodată cu Ministerul Sănătăţii şi s-a transformat ‘în primul epidemiolog al ţării’, a declarat vineri fostul ministrul al Sănătăţii Vlad Voiculescu, adăugând că s-a înşelat atunci când a crezut că ‘epoca epoleţilor a trecut’.

‘Cred că am greşit în anumite aspecte atunci când m-am aşteptat la o anumită decenţă (…) în vremuri de pandemie, la decenţă din partea multor politicieni sau din partea unei părţi a presei, cred că am greşit. Am crezut de asemenea ca premierul numit de o coaliţie în care s-au stabilit reguli clare nu va folosi forţa pe care i-au dat-o pentru raţiuni care ţin mai degrabă de cariera sa politică, aşa cum dânsul s-a exprimat. (…) Am crezut că am ieşit din epoca epoleţilor, a specialilor, a privilegiilor nemăsurate. M-am înşelat, mai avem ceva drum până acolo, dar sunt sigur şi suntem siguri că acesta este drumul‘, a afirmat Voiculescu.

Potrivit acestuia, ‘dacă deranjezi anumite privilegii, sistemul va acţiona împotriva ta‘.

‘Deschiderea şcolilor (…) s-a transformat într-o pasare continuă a vinei către Ministerul Sănătăţii, premierul României discutând aproape niciodată cu Ministerul Sănătăţii, premierul României lansând ţinte fără să discute cu nimeni, premierul României transformându-se în primul epidemiolog al ţării, vorbind despre lucruri pe care nu le cunoştea, despre lucruri despre care nu s-a sfătuit nici cu comisiile de specialitate, nici cu experţii‘, a spus Voiculescu.

Fostul secretar de stat din Ministerul Sănătăţii Andreea Moldovan a declarat vineri că nu a fost condiţionată deloc din punct de vedere politic şi a venit în echipă la solicitarea lui Vlad Voiculescu, pentru că ştia că are planuri şi proiecte bune.

‘Am venit în echipă la solicitarea domnului ministru Vlad Voiculescu. Mi-am dorit să fiu alături de el, pentru că ştiam că are planuri bune şi are gânduri bune pentru a ajuta să se însănătoşească acest sistem sanitar, care suferă de atât de mult timp. Am apreciat foarte mult că nu am fost deloc condiţionată din punct de vedere politic. Alături de mine au venit şi alţi profesionişti apolitici, iar acest lucru pentru mine a fost garanţia că voi putea face ceea ce trebuie şi ceea ce este corect din punct de vedere medical, pentru că aşa am lucrat o viaţă întreagă şi aşa voi lucra şi de acum înainte’, a declarat Andreea Moldovan într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament, alături de Vlad Voiculescu.

Ea a susţinut că a vrut să ofere o şansă tuturor pacienţilor.

‘Am vrut să ţinem cont nu numai de pandemie, pentru că, deşi este ceea ce ne preocupă pe toţi de un an de zile, există şi pacienţii cu afecţiuni cronice, pe care nu avem voie să îi uităm şi pe care trebuie să-i ajutăm, astfel încât în fostul Ordin 555, care acum are numărul 456, am vrut să oferim o şansă mai bună pentru îngrijire atât pacienţilor COVID cu comorbidităţi sau cu forme moderate şi severe, cum vedem în actualul val, cât şi pacienţilor fără infecţie COVID, care nu au voie să fie discriminaţi negativ. Am vrut să oferim un parcurs clar atât pacienţilor COVID, cât şi non-COVID, tocmai ca să ştie ce au de făcut şi care este drumul pe care îl au de parcurs atunci când au nevoie de servicii medicale. (…) Am regretul mare că mai erau nişte ordine care trebuiau să iasă mai departe, inclusiv 961, care, de fapt, reglementează activitatea de curăţenie, dezinfecţie, sterilizare şi igiena mâinilor în spitale şi care trebuia să iasă ieri din transparenţă decizională. (…) Aici este poate singurul regret că mai aveam şi testarea în farmacii şi mai aveam şi alte proiecte care erau gata şi urmau să fie lansate, dar sper să nu fie proiecte care să fie încheiate aici, pentru că sunt proiecte bune‘, a explicat fostul secretar de stat.

În ceea ce priveşte indicii de carantină, ea a precizat că discutarea acestora a avut loc pe parcursul a două zile succesiv, la sediul Ministerului Sănătăţii, ‘într-o companie mai mult decât selectă’, reunind reprezentanţi ai INSP, DSU, epidemiologi, asistenţi medicali, fostul ministru Vlad Voiculescu.

‘Pentru că s-a discutat foarte mult în presă de acea întâlnire şi indici de carantină, vreau doar să menţionez că discutarea lor s-a făcut în două zile succesive, la sediul Ministerului Sănătăţii, într-o companie mai mult decât selectă, reunind reprezentanţi ai INSP – doamna doctor Pistol, doamna profesor Furtunescu, domnul doctor Radu Cucuiu, de asemenea reprezentanţi ai DSU, domnul doctor Arafat şi domnul doctor Călin Alexandru, iar din partea noastră un grup de epidemiologi, asistenţi medicali, domnul ministru şi cu mine. Practic, aşa s-a purtat discuţia, a fost o zi, o discuţie de trei-patru ore, s-a revenit a doua zi cu clarificări şi cu discuţii suplimentare, astfel încât forma finală a fost forma agreată de către toată lumea atunci, la minister şi ulterior şi în Grupul tehnico-ştiinţific. Am vrut doar să fac şi această precizare, pentru că nu am lucrat de capul meu. Cum am spus şi anterior, niciodată nu am crezut că deţin adevărul absolut şi că ştiu singură să fac un lucru bun‘, a detaliat Andreea Moldovan.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)