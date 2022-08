Virgil Popescu: Nu vom avea probleme cu energia electrică şi gazele naturale în această iarnă

Ţintele privind umplerea depozitelor cu gaze naturale au fost depăşite şi nu vor fi probleme cu energia electrică şi cu gazele naturale în această iarnă, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, miercuri, la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern.

‘Suntem într-un ritm accelerat şi am depăşit practic ţintele pe care ni le-am asumat pentru umplerea depozitelor cu gaze naturale.(…) Astăzi, observaţi că am depăşit 70% din gradul de umplere al depozitelor. Practic, avem peste 2,14 miliarde metri cubi în depozitele de gaze naturale. Mergem în ritm accelerat, nu oprim înmagazinarea şi sperăm să depăşim acest această ţintă de 80% la data de 1 noiembrie, aşa cum a fost asumat şi aprobat prin regulament în Consiliul de Miniştri, în data de 26 iulie, dacă nu mă înşel’, a explicat Virgil Popescu.

El a subliniat că au fost inventariate stocurile pentru a putea trece cu bine iarna, iar Complexul Energetic Oltenia este în grafic cu stocurile de cărbune, şi şi-a exprimat speranţa ca secetă să nu afecteze prea mult producţia de energie hidro.

‘Va avea o producţie mai mare cu circa 900.000 de tone de cărbune anul acesta, ceea ce îi va aduce, de asemenea, şi o producţie suplimentară de energie electrică. Ne bazăm pe Complexul Energetic Oltenia pentru o producţie suplimentară de energie electrică, iar producţia pe bază de cărbune pentru această iarnă, pe termen scurt, este deja în grafic, mai mare decât cea de anul anul trecut. Evident, ne îngrijorează această secetă. Observăm în schimb, pe prognozele meteo, că a început să crească uşor debitul Dunării la intrarea în ţară. Uitându-mă astăzi, am văzut că a depăşit 1.850 de de metri cubi pe secundă, urmând să treacă în perioada următoare de 2.000 de metri cubi. Sperăm ca această secetă să nu afecteze atât de mult producţia hidro, dar suntem pregătiţi, aşa cum am zis, cu preluarea de către energia pe bază de cărbune a unor eventuale probleme cu privire la secetă. Nu vom avea probleme cu energie electrică şi gaze naturale în această iarnă şi asta am vrut să transmit de aici, de la masa Guvernului’, a punctat ministrul Energiei.

El a subliniat că a prezentat în Guvern şi a trimis şi premierului tot planul de investiţii pe care Ministerul Energiei l-a pus în practică.

(AGERPRES/Foto radioiasi.ro)