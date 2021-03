Viața în pandemie. „Este obligatoriu să ne schimbăm obiceiurile și rutina”

După aproximativ un an de la debutul pandemiei de COVID-19 în România, presiunea asupra vieții de zi cu zi începe să lase urme adânci în echilibrul profesional și familial.

Potrivit unui studiu recent, româncele spun că echilibrul dintre muncă și viața personală s-a înrăutățit în pandemie, iar un sfert dintre acestea au luat în calcul renunțarea la job. Este este una dintre cele mai importante concluzii ale unui sondaj realizat recent de o platformă de recrutare.

Patru din zece femei (41%) susţin că echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală s-a deteriorat în ultimul an, de la declanşarea pandemiei, în condiţiile în care, în unele cazuri, au trebuit să muncească mai mult, inclusiv peste program, pentru a face faţă cerinţelor, dar şi din cauză că unele activităţi casnice au consumat mai mult timp decât de obicei.

În acest context, aproape 25% spun că au luat în calcul să renunţe complet la job, pentru a putea face faţă responsabilităţilor crescute de acasă.

Pentru a putea dedica mai mult timp familiei, aproape jumătate (46%) dintre femei au spus că şi-au redus în primul rând timpul pentru odihnă, iar trei din zece au alocat mai puţin timp atât pentru relaxare, cât şi pentru hobby-uri.

Din punctul de vedere al psihologului, este vorba despre incapacitatea de a gestiona multiplele roluri pe care femeile le joacă în timpul unei zile, ceea ce duce la epuizare.

“Răspunsurile sondajului mi se par triste. Este ceea ce am văzut și eu la clienții cu care lucrez. A fost foarte dificil pentru multe femei să se împartă, lucrând de acasă, între zona profesională și cea personală, mai ales în cazul în care familia are și copii. Deși înainte, cu toții aveam o dorință de a lucra de acasă, odată ce am ajuns în situația aceasta ne-am confruntat cu un amestec de treburi și de roluri și a fost dificilă gestionarea situației: incapacitatea de a gestiona multiplele roluri pe care noi le jucăm în fiecare zi. Pare cumva că facem de toate, dar la sfârșitul zilei suntem epuizate și constatăm că treburile care țin de serviciu s-au finalizat, dar ajungem în pat din ce în ce mai târziu, fără a mai avea timp pentru ceva personal, un hobby sau ceva pentru sufletul nostru”, a spus psihoterapeuta Oana Nicolau, la “Serviciul de noapte” cu Maria Țoghină.

Anul capacității de adaptare

Eforturile pe care le facem în a depăși cu bine această pandemie din punct de vedere emotional țin de fiecare dintre noi și de capacitatea de adaptare la situația dificilă pe care o traversăm.

Se pare că cheia o reprezintă capacitatea de schimbare a fiecăruia.

“A fost o perioadă încărcată cu foarte multă frică pe care unii au căutat să și-o alimenteze, alții au căutat să găsească niște soluții și să se adapteze. Anul acesta pe care l-am petrecut în pandemie a fost anul pe care l-aș numi al capacității de adaptare. Însă pe noi, românii, ne caracterizează o rezistență foarte ridicată la schimbare. Noi nu suntem obișnuiți să ne schimbăm, fugim de schimbare, nu ne place schimbarea. Ori anul acesta despre asta a fost vorba. Unii au reușit, mulți nu au reușit și au ales să rămână în zona asta foarte încărcată de frică, panică, neputință și revoltă. Pentru că acum, după un an de zile, văd efectele. Dacă la început toți eram mai optimiști, pe măsură ce perioada s-a prelungit, oamenii au ajuns la exasperare și abia acum încep să se vadă efectele, iar în viitorul apropiat cred că vor apărea din ce în ce mai multe cazuri de oameni care spun că nu mai pot”.

Iar dacă se întâmplă să nu ne putem adapta situației, este indicat să cerem ajutor, în special ajutor specializat.

“A crescut numărul celor care au înțeles că nu reușesc să se descurce și că au nevoie de ajutor și, din fericire, psihoterapia nu mai este un subiect tabu. Este în regulă să cerem ajutor atunci când nu mai putem, să cerem ajutorul unui psihoterapeut. Au apărut multe dificultăți în relațiile de acasă cu partenerii, cu copiii, cu părinții”.

De asemenea, pentru a face față greutăților și pentru a nu claca este important să ținem un jurnal al săptămânii și să ne trasăm foarte clar prioritățile.

“Este important să învățăm să delegăm din sarcini. Să facem o listă pe săptămână cu sarcinile pe care le avem zi de zi de făcut. Dacă în fiecare zi ținem un soi de jurnal în care notăm lucrurile pe care le facem, la sfârșitul săptămânii vom avea o situație foarte clară. Și atunci putem să ne gândim ce ar fi util să prioritizăm”.

Obiceiuri sănătoase împotriva epuizării

Oboseala puternică, epuizarea, conflictul interior, toată paleta emoțională la care femeile au fost supuse pot lăsa urma adânci în sănătatea psihicului după pandemie.

Potrivit studiului menționat la începutul articolului, aproape 18% dintre participante au redus timpul alocat dezvoltării profesionale sau personale.

Pe fondul presiunii crescute de a răspunde atât cerinţelor legate de job, cât şi celor de acasă, aproape patru din zece femei au declarat că au resimţit oboseală puternică, aproape de burnout, iar în unele situaţii s-a ajuns chiar la un grad de epuizare totală.

Întrebate care au fost principalele emoţii resimţite în ultimul an, de la debutul pandemiei, cele mai multe dintre femeile care au participat la sondaj (30,8%) au indicat senzaţia de copleşire cauzată de supraîncărcare, sentiment urmat de anxietate.

Două din zece femei au simţit depresie, vinovăţie că nu au destul timp pentru copii şi familie, dar şi conflictul interior între a fi “angajatul ideal” şi “mama ideală”.

Pe ultimul loc s-a aflat îngrijorarea că performanţa lor profesională este judecată negativ din cauza responsabilităţilor familiale crescute.

Pentru a evita să ajungem în situația de epuizare totală, sau mai grav, pentru a nu cădea pradă anxietății sau depresiei, psihologul ne sfătuiește să ne facem un obicei din a ne rezerva o perioadă de timp pe parcursul zilei, în care să ne încărcăm bateriile făcând lucruri care ne plac.

“Am sesizat o creștere a numărului celor care au ajuns în burnout, o suprasolicitare pe fondul acestei dificultăți de a gestiona multiplele roluri când lucrezi de acasă. Din fericire, am observat un interes din ce în ce mai ridicat al companiilor de a oferi suport angajaților pe partea aceasta. Am oferit servicii de psihoterapie în rândul angajaților. Soluția este ca oricât de multe sarcini am avea într-o zi, atunci când ne facem agenda zilnică, să trecem obligatoriu 15 minute de timp personal în care fac ce-mi face plăcere. Mă retrag undeva 15 minute să fiu doar eu cu mine, să mă pot încărca: ascult muzică, citesc, etc. Un alt lucru foarte impoartant este să ne implicăm partenerii în treburile casnice. Dacă locuim împreună într-o casă, atunci de ce sa nu le facem împreună. Sarcinile trebuie împărțite și vom reuși să ne creăm timp si pentru noi personal și pentru relația de cuplu”.

Fericirea stă în lucruri mărunte

Psihologul ne sfătuiește să ne iubim și să ne respectăm pe noi înșine, pentru că atunci și partenerul, familia și copiii o vor face.

Iar pentru a fi fericiți este de preferat să nu avem așteptări foarte mari, care nu se pot îndeplini, ci să ne bucurăm de lucrurile mărunte pe care le avem în jur și care ne pot face fericiți și împliniți.

“Nu avem nevoie de lucruri mărețe ca să fim fericiți. Putem fi fericiți văzând o floare care înflorește, să căutăm să aducem în viața noastră aceste mici bucăți de fericire fără să ne setăm așteptări foarte mari și fără să ne uităm în grădina celuilalt. Fiecare dintre noi putem face lucruri care sa ne împlinească pe noi, fără să ne fie nevoie să ne comparăm cu alții. Și atunci, să ne setăm niște așteptări pe care să le și putem realiza. Și acela va fi momentul în care vom simți fericirea și împlinirea”, a conchis psihoterapeuta Oana Nicolau.

Video – Serviciul de noapte cu Maria Țoghină, ediția din 8/9 martie 2021 poate fi urmărită în linkul de mai jos:

https://www.facebook.com/romaniaactualitati/videos/894320371417751

(RADOR)