(UPDATE) Iohannis: Alegerile parlamentare, programate pe 6 decembrie, trebuie să aibă loc

UPDATE – Alegerile parlamentare, programate pe 6 decembrie, trebuie să aibă loc, deoarece este nevoie de ‘un Parlament cu puteri depline’, a afirmat, miercuri, la Palatul Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis.

‘O democraţie nu funcţionează fără alegeri. Am spus aceste lucruri şi înainte de alegerile locale şi am pledat pentru organizarea alegerilor locale şi am văzut cu toţii că a funcţionat rezonabil de bine. Nu au fost incidente epidemiologice. Însă, este clar că, dacă numărul de cazuri creşte, campania electorală se va desfăşura în condiţii mai speciale decât la alegerile locale. Însă alegerile trebuie să aibă loc. Nu putem să continuăm fără un Parlament cu puteri depline’, a afirmat Iohannis.

Şeful statului a adăugat că actualul Legislativ ‘expiră pe 20 decembrie’.

‘Asta este, aşa scrie în Constituţie. După care, chiar dacă ar rămâne, nu mai are puteri depline, nu mai poate să de legi organice, nu mai poate nici să le ia în discuţie. Cu cât am putea să amânăm alegerile?’, a spus Klaus Iohannis.

El a adăugat că, potrivit Constituţiei, alegerile pot fi amânate cu până la trei luni.

‘Nu cred că cineva îşi imaginează că situaţia peste trei luni, situaţia epidemiologică, va fi net mai bună în iarnă spre primăvară faţă de 6 decembrie’, a apreciat Iohannis.

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, la Palatul Cotroceni, de faptul că restricţiile care au ca scop prevenirea răspândirii noului coronavirus sunt aplicate local şi ‘nu este nevoie să închidem toată ţara’.

‘Vom reacţiona şi autorităţile vor reacţiona local şi regional. Nu este nevoie să închidem toată ţara dacă avem focare semnificative într-un anumit număr de judeţe. Atunci acolo se va acţiona, de aceea s-a introdus de către specialişti, de către experţi, acea scală care ne spune dacă este cazul să se ia anumite măsuri sau nu‘, a afirmat şeful statului.

Iohannis a adăugat că ‘aceste restricţii se bazează pe o evaluare a specialiştilor care ţine cont de gradul de infectare din localitatea respectivă’. ‘Aşa se va continua’, a adăugat şeful statului.

Cifrele raportate în România privind infectările cu noul coronavirus, dar şi decesele din cauza COVID-19 ‘trag un puternic semnal de alarmă de care avem toţi responsabilitatea să ţinem cont’, a afirmat, miercuri, la Palatul Cotroceni, preşedintele României, Klaus Iohannis.

El a afirmat că, în această zi, a fost înregistrată ‘cea mai mare creştere a numărului cazurilor de îmbolnăvire’ şi a apreciat că sunt ‘cifre extrem de îngrijorătoare’.

‘Situaţia este complicată nu doar în România, ci şi în restul statelor europene’, a spus şeful statului.

Totodată, Iohannis a mulţumit personalului medical. ‘Lunile care vor urma nu vor fi deloc uşoare’, a apreciat preşedintele şi a cerut oamenilor să dea dovadă de solidaritate. (Agerpres/FOTO Captură ecran)