(UPDATE) Decretul privind desemnarea lui Cioloş candidat la funcţia de prim-ministru, semnat de preşedintele Iohannis

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind desemnarea lui Dacian Cioloş în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Iohannis a anunţat, luni, că a decis să îl desemneze pe Dacian Cioloş candidat pentru funcţia de prim-ministru.

‘Formaţiunile politice au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri, aşa cum reprezentanţii acestor formaţiuni le-au prezentat şi opiniei publice. Din toate aceste propuneri, eu am reţinut una pe care o voi şi pune în practică, şi anume am decis să desemnez pentru poziţia de candidat la funcţia de prim-ministru pe domnul Dacian Cioloş’, a afirmat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Şeful statului a avut luni consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru. AGERPRES

UPDATE – Liderul USR, Dacian Cioloş, consideră ‘o onoare şi o mare responsabilitate’ desemnarea sa de către preşedintele Klaus Iohannis pentru funcţia de prim-ministru şi precizează că Uniunea Salvaţi România va avea o şedinţă a Biroului Naţional pentru stabilirea echipei de negocieri şi a mandatului de a forma cât mai rapid un guvern.

‘Preşedintele Klaus Iohannis mi-a cerut în această seară să formez un nou guvern. Este o onoare şi o mare responsabilitate pentru care suntem pregătiţi, aşa cum am şi anunţat încă de la plecarea USR din guvern. Suntem gata să ne asumăm responsabilitatea guvernării şi să pornim negocierile cu celelalte partide. Obiectivul nostru este să scoatem România din criză şi pentru asta e nevoie de multă responsabilitate din partea tuturor forţelor politice. Vom avea o şedinţă de Birou Naţional pentru stabilirea echipei de negocieri şi a mandatului de a forma cât mai rapid un guvern’, a scris Cioloş, luni, pe Facebook.

El a adăugat că ‘liniile principale sunt gestionarea pandemiei, explozia preţurilor la energie şi reformele din PNRR’.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, după consultările cu partidele parlamentare, că a decis să îl desemneze pe Dacian Cioloş candidat pentru funcţia de prim-ministru.

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, luni, că a decis să-l desemneze pe Dacian Cioloş candidat pentru funcţia de prim-ministru.

‘Formaţiunile politice au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri, aşa cum reprezentanţii acestor formaţiuni le-au prezentat şi opiniei publice. Din toate aceste propuneri, eu am reţinut una pe care o voi şi pune în practică, şi anume am decis să desemnez pentru poziţia de candidat la funcţia de prim-ministru pe domnul Dacian Cioloş’, a spus Iohannis, într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni – https://www.presidency.ro/ro/media/live.

El a subliniat că, în discuţiile cu partidele şi formaţiunile parlamentare, a reiterat importanţa gestionării situaţiei pandemice şi a creşterii preţurilor la energie, a PNRR şi a pregătirilor pentru iarnă, ‘indiferent cine guvernează’.

‘În toate discuţiile am reiterat importanţa unor chestiuni care trebuie rezolvate indiferent cine guvernează. Este extrem de important să se gestioneze bine situaţia pandemică. Este foarte important să se gestioneze creşterea preţurilor la energie şi să se ia măsuri pentru ca celelalte preţuri să nu crească la un nivel insuportabil pentru populaţie. Este foarte important să beneficiem de sumele mari de care poate să dispună România prin PNNR şi să nu dăm cu piciorul la această oportunitate. De asemenea, am reiterat importanţa pregătirilor pentru perioada de iarnă şi am subliniat că acestea sunt chestiunile cu adevărat importante pentru români şi nu certurile politice între diferiţi actori’, a spus Iohannis.

Şeful statului a avut luni consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru. AGERPRES

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis încheie, luni, cu delegaţia minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament runda de consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru.

Delegaţia grupului parlamentar al minorităţilor naţionale este condusă de Varujan Pambuccian.

Anterior, şeful statului a avut discuţii cu reprezentanţii PNL, PSD, USR, AUR şi UDMR. AGERPRES

UPDATE – UDMR şi-ar asuma un guvern condus de un reprezentant al Uniunii, a declarat luni preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor, la finalul consultărilor avute cu şeful statului.

‘Noi am prezentat varianta şi analiza noastră. Am spus domnului preşedinte că, în acest moment, nu este nici cazul nici timpul să tragem de timp, să căutăm soluţii care nu sunt viabile. Aici nu e vorba de un joc de a pune mâna pe putere (…), e vorba de responsabilitate, de asumare şi e vorba de o soluţie prin care reuşim să trecem de această perioadă dificilă. Am văzut că a existat o singură propunere, în persoana domnului Dacian Cioloş. PNL nu a propus un prim-ministru. De aceea, împreună cu colegii, am spus că suntem pregătiţi să oferim o soluţie în două etape – de a trece iarna, şase luni de zile, până în aprilie anul viitor, în înţelegere cu partidele care sunt dispuse la o astfel de înţelegere, (…) să încercăm să refacem coaliţia cu USR dacă se poate, dacă nu atunci un sprijin parlamentar pentru un guvern condus de un reprezentant al UDMR. Noi asumăm acest lucru pentru o perioadă scurtă de timp şi cu un mandat limitat, pentru că avem nevoie de OUG pentru a plafona preţurile, nu se poate altfel’, a declarat liderul UDMR, la Parlament.

Potrivit acestuia, ‘alegerile anticipate sunt aproape imposibile’.

Întrebat dacă a propus un nume de premier, Kelemen Hunor a răspuns: ‘Colegii mei mi-au zis că, în cazul în care mergem în această direcţie, ei mă propun pe mine, dar, sigur, nu am intrat în foarte multe detalii. Noi am vrut să arătăm că există o soluţie prin care se poate reface coaliţia. Dacă nu, atunci se poate trece un guvern prin Parlament în octombrie’. AGERPRES

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis discută, luni, la Palatul Cotroceni cu delegaţia UDMR, în cadrul consultărilor privind desemnarea unui candidat pentru funcţia de prim-ministru.

Din delegaţia UDMR fac parte: preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor, ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, liderul senatorilor UDMR, Turos Lorand, şi primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad-Andras.

‘Noi tot timpul mergem la consultări, indiferent unde ne aflăm, de ce parte a Parlamentului – în opoziţie sau la guvernare. Mergem la consultări şi, bineînţeles, după consultări, vom şti cine cu ce propunere vine, cine ce propunere are. (…) Dacă PSD nu vine cu o coaliţie, PNL are următoarea prioritate, care ar avea capacitatea de a coagula o majoritate pentru a susţine un Guvern, să câştigăm timp, să trecem peste iarnă şi, bineînţeles, acest lucru înseamnă că, după aceea, de fiecare dată trebuie să negociem pentru susţinerea Guvernului’, a declarat, pentru AGERPRES, Kelemen Hunor.

Anterior, şeful statului a avut consultări cu delegaţiile PNL, PSD, USR şi AUR.

Consultările şefului statului cu partidele şi formaţiunile politice se încheie cu delegaţia minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament. AGERPRES

UPDATE – Deputatul George Simion, copreşedinte AUR, a declarat luni că i-a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis să-i ceară demisia lui Florin Cîţu din funcţia de premier interimar.

‘Am fost să cerem preşedintelui Klaus Iohannis să ceară demisia lui Florin Cîţu din funcţia de prim-ministru interimar, pentru că această temporizare nu sună bine, avem impresia că suntem consultaţi de formă. (…) Iohannis, la ora 18,00, dacă este într-adevăr preşedintele acestei ţări, trebuie să nominalizeze un premier care să formeze Guvernul, nu acceptăm nicio altă soluţie. Klaus Iohannis trebuie să-şi ia în serios rolul de mediator. Prima oară să plece Cîţu din Palatul Victoria, că iar mai alocă de la Fondul de Rezervă nişte zeci de milioane’, a afirmat Simion, după consultările de la Palatul Cotroceni.

El a adăugat că delegaţia AUR a avansat o propunere a unui guvern de specialişti.

‘Am venit cu o propunere suficient de clară pentru România, să trecem peste iarnă şi poate trecem şi peste primăvară, am venit cu o propunere a unui guvern de specialişti, am avut discuţii şi cu celelalte forţe parlamentare’, a precizat Simion.

Liderul AUR a susţinut că Iohannis a spus că nu ştie de vreun nume politic cu numele de Orban, în afară de consilierul lui, Leonard Orban.

‘Domnul Iohannis ne-a spus că nu ştie niciun domn Orban, doar pe consilierul lui, pe domnul Leonard Orban. Nu ştie de vreun lider politic cu numele de Orban, dar noi credem într-o variantă de guvern de specialişti, condus de un premier independent, care poate să treacă ţara şi peste iarnă şi peste greutăţi. Aşa că am venit cu soluţii. Mai rămâne să fie deschis preşedintele Iohannis la aceste soluţii şi primul semn că este bine intenţionat şi vrea să rezolve această criză parlamentară este să-i ceară demisia de urgenţă lui Florin Cîţu, pentru că atâta timp cât Florin Cîţu rămâne ca premier interimar la Palatul Victoria, ţara este în pericol. Omul acela a fost demis democratic de către Parlament şi nu pare să fie în toate facultăţile mintale’, a conchis Simion.

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis discută, luni, la Palatul Cotroceni, cu delegaţia Alianţei pentru Unirea Românilor, în cadrul consultărilor cu partidele şi formaţiunile parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru.

Din delegaţia AUR fac parte copreşedinţii formaţiunii George Simion şi Claudiu Târziu, precum şi Marius Lulea, Dan Tănasă şi Dumitrina Mitrea.

Copreşedintele AUR George Simon a declarat, luni, că formaţiunea sa merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu un protocol pentru alegeri anticipate şi îşi doreşte un premier independent, respingând ‘orice încercare de a-l menţine pe Florin Cîţu la Palatul Victoria’.

Anterior, şeful statului s-a consultat cu PNL, PSD şi USR.

După consultările cu AUR, şeful statului urmează să discute cu UDMR şi minorităţile naţionale reprezentate în Parlament. AGERPRES

UPDATE – Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că, în cazul în care o majoritate parlamentară va decide că se merge la alegeri anticipate se va merge la alegeri anticipate, indiferent dacă îşi doreşte sau nu preşedintele României, explicând că acea majoritate ‘va trânti guverne unul după altul’.

‘Democraţia funcţionează pe majorităţi. Dacă o majoritate hotărăşte că se merge la alegeri anticipate se va merge la alegeri anticipate, indiferent dacă îşi doreşte sau nu preşedintele României. Nu poate să stopeze o majoritate care va trânti guverne unul după altul. Cel mai bine – intrăm în logica care v-am zis-o. În cazul în care se creează o majoritate care îşi doreşte alegeri anticipate, face un acord politic, vine un guvern de specialişti, pe urmă acel guvern îşi dă demisia şi intrăm în logica de anticipate. Decât semnatarii acelui acord să se răzgândească. Eu vorbesc de preşedintele României nu de Zeus. Deci, dacă eşti zeu nu te supui unei majorităţi. Eu cred că preşedintele României are nişte prerogative constituţionale pe care trebuie să le respecte, cum şi noi le respectăm’, a afirmat Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă la finalul consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis.

Întrebat în legătură cu afirmaţia premierului interimar Florin Cîţu conform căreia liberalii nu discută cu USR pentru că a votat moţiunea şi dacă, în aceste condiţii, PSD este dispus să negocieze cu PNL pentru un guvern minoritar sau pentru intrarea la guvernare într-o formulă PSD – PNL, Ciolacu a precizat: ‘Aceste probleme sunt ale PNL şi ale USR, şi nu ale PSD’.

‘România are nevoie de un guvern stabil, cu o majoritate în Parlamentul României. Experienţe cu un guvern minoritar, într-o situaţie cu patru crize majore, nu cred că România poate avea. Deci, este exclus aşa ceva’, a subliniat Ciolacu, menţionând că, în acest moment, PSD nu are discuţii pentru intrarea la guvernare alături de altă formaţiune politică.

UPDATE – Partidul Social Democrat a transmis preşedintelui Klaus Iohannis, luni, la consultările de la Cotroceni, că fără o majoritate consistentă în Parlament ‘nu se poate vorbi de un guvern minoritar’, a afirmat liderul partidului, Marcel Ciolacu.

‘Am fost astăzi la Cotroceni şi am transmis preşedintelui că fără o majoritate consistentă în Parlament nu se poate vorbi de un guvern minoritar, fie el al oricărei formaţiuni politice’, a declarat Marcel Ciolacu, după consultările cu şeful statului.

UPDATE – USR i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis propunerea ‘foarte serioasă’ de premier şi un program de măsuri, iar şeful statului a spus că va analiza ‘foarte serios’ această propunere, a declarat, luni, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dacian Cioloş.

‘Am transmis că USR are o propunere, atât de program de măsuri imediate, pe care am avut ocazia să le dezvoltăm şi să le prezentăm domnului preşedinte, avem şi o propunere de premier în persoana preşedintelui USR şi am spus că această propunere este una foarte serioasă. Suntem gata să ne asumăm acest rol. Domnul preşedintele ne-a confirmat ceea ce a rezultat şi din concluziile prezentate de celelalte partide care au participat la consultări până acum că nu a primit nicio altă propunere de premier, că pare că partidele fug de această responsabilitate. I-am spus că noi avem această propunere foarte fermă şi foarte serioasă. Domnul preşedinte a spus că va analiza această propunere foarte serios. (…) De acum înainte mingea e în terenul domnului preşedinte’, a afirmat Cioloş, după consultările de la Cotroceni. AGERPRES

UPDATE – USR participă la consultările de la Cotroceni având ca propunere de premier pe preşedintele partidului, Dacian Cioloş, a decis, luni, Biroul Naţional al formaţiunii.

‘USR merge la consultările cu preşedintele Iohannis cu mandatul de a forma cât mai rapid un Guvern cu puteri depline care să gestioneze pandemia, să gestioneze explozia preţurilor la energie şi reformele din PNRR. USR susţine în continuare că cea mai bună soluţie pentru România este un Guvern USR – PNL – UDMR, cu un nou premier şi cu un program de guvernare asumat care să includă şi PNRR, dar şi urgenţele care trebuie gestionate şi care trebuie respectate de partenerii de coaliţie. Biroul Naţional USR a decis ca echipa de negociere să îi prezinte preşedintelui propunerea USR de premier în persoana lui Dacian Cioloş şi un pachet de măsuri care vor sta la baza programului de guvernare’, a afirmat Cioloş, la Parlament, după şedinţa conducerii USR.

Potrivit acestuia, USR a pregătit ‘propuneri concrete’.

‘Nu mai mergem doar cu poveşti, nu mai mergem doar cu presupuneri. Din punctul nostru de vedere, un Guvern trebuie să funcţioneze cu un premier asumat şi cu un astfel de program. În absenţa unor propuneri clare, concrete din partea partenerilor noştri de coaliţie, pentru că protocolul de coaliţie este încă în vigoare, dar, din păcate, nu am putut să avem în aceste zile discuţii cu partenerii noştri ca să vedem ce vor şi, în aceste condiţii, noi suntem gata să venim şi cu propunere de premier şi cu un program foarte clar asumat’, a explicat Dacian Cioloş.

El a precizat că USR propune, printre altele, reducerea cu 32% a preţului energiei electrice, plan pentru limitarea transmiterii COVID-19, desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie până la finalul lunii octombrie şi adoptarea Legilor Justiţiei până la finalul anului viitor, implementarea proiectului ‘Zero taxe’ pe salariul minim, reforma pensiilor speciale, reforma companiilor de stat, revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin până în martie 2023.

‘Constatăm că vechile partide fug de responsabilitate şi, în aceste condiţii, USR este este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării şi să iniţieze imediat negocieri cu PNL şi UDMR pentru un Guvern care să scoată România din criză’, a adăugat Cioloş.

UPDATE – Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, luni, că liberalii nu au avansat la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis o propunere de premier.

‘Astăzi, la consultările de la Cotroceni, PNL a prezentat mandatul pe care l-am spus foarte clar că, în acest moment, nu avem o majoritate şi atunci, nu am avansat o propunere premier. I-am spus domnului preşedinte că săptămâna trecută în Parlamentul României s-a conturat şi s-a votat şi este clar o majoritate între USR, AUR şi PSD. Este o majoritate votată, nu pe declaraţii, pe alte lucruri şi aceea este majoritatea la care ne uităm cu toţii’, a afirmat Cîţu, la sediul central al PNL.

El a dat asigurări că Guvernul îşi va face în continuare datoria.

‘Vreau să-i asigur pe toţi românii că PNL, alături de colegii de la UDMR, îşi va face în continuare datoria şi vom asigura şi vom administra această perioadă dificilă prin care trece România. Ieri am fost şi am văzut spitalul modular de la Pipera care va fi gata şi mâine va primi primii 100 de pacienţi şi acolo vor ajunge 374 de pacienţi. Se va da în funcţiune spitalul de la Leţcani în sfârşit şi, bineînţeles, vom avea mai multe resurse pentru a asigura că vom trece peste această perioadă. În acelaşi timp, vom folosi toate resursele pe care le avem în această perioadă de interimat pentru a ne asigura că efectele negative ale creşterii preţurilor la energie vor fi cât mai puţin resimţite de români. Săptămâna trecută am luat acea decizie prin ordonanţă de a compensa o parte din facturile românilor. Vom găsi şi alte soluţii’, a spus Cîţu.

El a fost întrebat dacă ar accepta o guvernare alături de USR cu Dacian Cioloş premier.

‘PNL are o decizie BEx foarte clară care spune că, dacă USR votează moţiunea împotriva PNL, nu putem să mergem la guvernare cu USR. În acelaşi timp, PNL este responsabil. Atunci când vom avea majoritate, vom da şi premierul şi vom merge mai departe’, a răspuns preşedintele PNL.

Cîţu subliniat că nu doreşte să dezvăluie strategiile PNL.

‘Vom merge în continuare şi vom negocia. Când vom avea o majoritate, vom prezenta toate soluţiile. (…) O majoritate în jurul PNL este varianta pe care negociem’, a spus el.

Preşedintele PNL a mai susţinut că ‘majoritatea votată’ PSD-USR-AUR ar trebui să dea o soluţie.

‘În acest moment, există o majoritate votată în Parlamentul României, o majoritate care s-a unit – USR, PSD, AUR. Cred că nu sunt atât de cinici încât să fi dat jos un Guvern şi să nu vină cu o soluţie. Ne uităm să vedem care este soluţia, dar noi vom încerca să facem o altă majoritate, dar în acest moment, astăzi, în afara retoricii discursului public, există o majoritate votată şi testată. (…) PNL merge înainte, îşi asumă guvernarea şi vom încerca să facem majoritate în perioada următoare. (…) În acest moment, noi nu avem o majoritate. De aceea, astăzi, nu am avansat un nume pentru premier. Când vom avea majoritatea, o veţi vedea şi vom avansa şi numele de premier’, a spus Cîţu.

El a mai afirmat că toate opţiunile ‘sunt pe masă’.

‘PNL va negocia şi va căuta cea mai bună soluţie pentru PNL şi pentru România. Nu fugim de guvernare. Noi suntem la guvernare, voiam să rămânem la guvernare. Era foarte simplu pentru USR să nu voteze cu PSD şi cu AUR, dar asta e, au votat cu PSD şi cu AUR. Vom vedea care sunt variantele pentru ca PNL să rămână la guvernare în perioada următoare şi sunt sigur că vom găsi cea mai bună variantă şi pentru noi şi pentru români’, a declarat Cîţu.

Preşedintele PNL a subliniat că nu există varianta ca el să nu mai fie desemnat premier de către PNL.

‘Nu există această variantă. PNL a avut un congres, şi-a ales o conducere. Cine vine la o negociere cu o asemenea condiţie, de fapt, spune că nu vrea să negocieze’, a spus Cîţu, precizând că a existat o propunere a BPN ca el să fie numele pentru funcţia de premier.

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis discută, luni, la Palatul Cotroceni cu delegaţia USR, în cadrul consultărilor privind desemnarea unui candidat pentru funcţia de prim-ministru.

Delegaţia USR este formată din: Dacian Cioloş, Dan Barna, Anca Dragu, Stelian Ion şi Cristian Ghinea.

USR participă la consultările de la Cotroceni avându-l ca propunere de premier pe preşedintele partidului, Dacian Cioloş, după cum a decis, luni, Biroului Naţional al formaţiunii.

Anterior, şeful statului a avut consultări cu PNL şi PSD.

Preşedintele Klaus Iohannis urmează să discute cu AUR, UDMR şi minorităţile naţionale reprezentate în Parlament.

Preşedintele Klaus Iohannis începe la această oră consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier.

Primii care intră la discuţiile cu şeful statului sunt liberalii, care au anunţat deja că nu vor face o propunere de prim-ministru dacă nu se conturează o majoritate parlamentară.

Consultările se desfăşoară fără accesul jurnaliştilor, având în vedere situaţia epidemiologică, astfel că eventualele declaraţii ale liderilor partidelor participante la discuţiile cu preşedintele Klaus Iohannis nu vor fi susţinute la Palatul Cotroceni.

Liberalii, care au intrat primii la consultări, au anunţat că nu vor face o propunere de premier dacă nu se conturează o majoritate parlamentară. În cazul în care aceasta va exista PNL îşi menţine decizia ca preşedintele partidului, Florin Cîţu, să fie nominalizarea pentru funcţia de premiere.

USR doreşte refacerea coaliţiei de guvernare şi poate accepta ca Florin Cîţu să fie ministru într-un viitor executiv, dar nu premier.

PSD a anunţat că nu va face o propunere de prim-ministru la discuţiile cu şeful statului. Preşedintele Marcel Ciolacu a spus că partidul ar putea reveni la guvernare dacă se va contura o majoritate parlamentară, deşi iniţial afirma că singura soluţie pentru rezolvarea crizei politice este organizarea alegerilor anticipate.

Liderii AUR s-au pronunţat pentru alegeri anticipate, în timp ce UDMR nu crede în această variantă şi doreşte refacerea coaliţiei cu PNL şi USR.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a declarat şi sceptic cu privire la cristalizarea unei soluţii încă de la prima rundă de consultări, însă este hotărât să găsească o ieşire din această criză. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)