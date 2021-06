(UPDATE) Cîţu: Cazul de la Arad este foarte tragic, dar România este sigură

UPDATE – Premierul Florin Cîţu a reiterat vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Baia Mare, că România este sigură, în ciuda cazului petrecut la Arad, în care un om de afaceri a murit, după ce maşina sa a explodat într-o parcare.

‘Este sigură România. Investigăm, şi MAI, şi procuratura investighează. Este sigură România. Este un caz foarte, foarte tragic, dur, dar învăţăm din el şi vă spun că România este sigură’, a spus Florin Cîţu.

Pe 29 mai, o maşină a explodat în parcarea unui supermarket din municipiul Arad, iar înăuntru a fost găsită de pompieri o persoană carbonizată, un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crişan.

Premierul Florin Cîţu a vizitat, vineri, Centrul de vaccinare drive-thru amenajat în Piaţa Libertăţii din Baia Mare şi a participat la prezentarea planului de investiţii şi a proiectelor pentru judeţul Maramureş.

Premierul Florin Cîţu a declarat, luni seara, că România rămâne o ţară sigură, iar incidentul de la Arad ‘este primul atentat în 30 de ani de zile’.

‘În primul rând, trebuie să observăm că am reuşit să evităm astfel de evenimente 30 de ani de zile. Nu ştiu dacă mai există vreo ţară, în jurul României, în zonă, care a evitat astfel de evenimente. (…) Este un lucru grav, foarte grav. Este o anchetă pe care o face procuratura, aşteptăm rezultatele. Sunt experţi din toate instituţiile abilitate să ancheteze un astfel de caz şi vom vedea ce s-a întâmplat. În acest moment nu am detalii a ceea ce s-a întâmplat, dar este adevărat, este un eveniment grav, care eu sper să nu se mai repete şi să fim vigilenţi în perioada următoare, să nu mai avem astfel de evenimente. Cu siguranţă vom afla ce s-a întâmplat acolo, vom învăţa şi nu vom mai permite astfel de evenimente’, a afirmat premierul luni, la Digi 24.

UPDATE – Premierul Florin Cîţu afirmă că România a depăşit cu succes, în 2020, cea mai mare criză din ultimul secol, iar în prezent poate face faţă oricărui eventual şoc.

Întrebat dacă România va fi nevoită să apeleze la împrumuturi externe, în cazul în care se va prefigura o nouă criză economică, premierul a negat.

‘Am trecut printr-o criză economică globală anul trecut, cea mai mare criză din ultima sută de ani şi am ieşit cu fruntea sus. (…) România a avut cea mai mare creştere economică două trimestre la rând din Uniunea Europeană. Deci am trecut cu bine prin cea mai mare criză din ultima sută de ani. Vă daţi seama că acum suntem mai pregătiţi pentru orice alt şoc. (…) Nu îmi este teamă de niciun şoc negativ, oricare ar fi el’, a declarat Cîţu vineri, într-o conferinţă de presă desfăşurată la sediul Consiliului Judeţean Maramureş.

El a adăugat că la baza revenirii economiei s-a aflat o relaţie corectă între stat şi antreprenori.

‘Am încredere în antreprenorii români. Atunci când faci lucrurile corect din partea statului, plăteşti facturi la timp (…), când faci lucrurile corect pentru antreprenorul român şi îl laşi în pace (…), antreprenorul român face treaba. Asta a fost, de fapt, cheia succesului anul trecut, am lăsat antreprenorul român să-şi facă treaba şi vom merge şi mai departe pe aceeaşi formulă’, a mai spus premierul.

Prim-ministrul Florin Cîţu a participat, vineri, la prezentarea planului de investiţii şi a proiectelor pentru judeţul Maramureş. El a vizitat, anterior, Centrul de vaccinare drive-thru amenajat în Piaţa Libertăţii din municipiul Baia Mare.

Premierul Florin Cîţu a declarat, vineri, la Baia Mare, că România este în top cinci ţări ale lumii care au avut creştere economică în perioada pandemiei.

Întrebat referitor la un document publicat de Comisia Europeană în care se arată că valoarea măsurilor de sprijin luate de România în timpul pandemiei s-a ridicat la 1,63% din PIB, prim-ministrul Cîţu a precizat că acestea sunt doar măsurile directe, dar trebuie luate în calcul şi garanţiile, astfel ajungându-se la peste 3% din PIB.

‘Nu, acolo sunt măsuri care erau directe. Noi ne uităm şi la garanţii. Eu când am spus de peste 3% – şi dacă vă uitaţi este şi analiza celor de la Fondul Monetar – ne uităm şi la garanţii ca măsuri de susţinere a economiei. Iar România a avut soluţia, aveam două soluţii atunci: ajutoare de stat sau garanţii. Am ales să dăm mai multe garanţii şi vedeţi că a fost soluţia câştigătoare. România are creşterea cea mai mare din UE două trimestre la rând, iar un studiu pe care l-a făcut Deloitte – cred că l-a prezentat ieri sau alaltăieri – arată că România este între cinci ţări din lume care au avut creştere economică în pandemie. Deci, a fost o măsură bună cea pe care am luat-o noi şi a ajutat şi companiile. Altfel nu aveam creştere economică, dacă era o măsură proastă’, a spus Florin Cîţu, răspunzând unei întrebări referitoare la măsurile de sprijin acordate firmelor în timpul pandemiei.

Premierul Florin Cîţu a vizitat, vineri, Centrul de vaccinare drive-thru amenajat în Piaţa Libertăţii din Baia Mare şi a participat la prezentarea planului de investiţii şi a proiectelor pentru judeţul Maramureş. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)