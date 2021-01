Românii au realizat peste 300.000 de programări pentru vaccinarea anti-COVID pe platforma specială creată de autorități.

Totalul pozițiilor disponibile era de aproape 365.000 în această a doua etapă a campaniei. Startul înscrierilor, cunoaștem, s-a dat vineri, la ora 15:00, însă imediat după aceea nu au mai fost locuri disponibile pentru vaccinare, cel puțin în București și în Cluj-Napoca. Au fost și momente în care platforma oficială, v-o amintesc, programare.vaccinare-covid.gov.ro nu a funcționat.

Care este însă situația la această oră aflăm de la invitatul special al „Apelului matinal”-RRA, colonelul doctor Valeriu Gheorghiță, coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare anti-COVID-19:

Bună dimineața!

Valeriu Gheorghiță: Bună dimineața!

Realizator: Înainte de toate, în acest moment platforma de programare este funcțională? Știm că au fost multe blocaje, multe reacții.

Valeriu Gheorghiță: Au fost, într-adevăr, câteva sincope în funcționarea platformei, parte dintre ele ca urmare unor probleme tehnice de sincronizare a unor date între cele două tipuri de platforme, platforma de programare, respectiv, Registrul Electronic Național al Vaccinărilor, însă echipa de specialiști de la Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură suportul tehnic și în momentul de față platforma este în parametri normali.

Realizator: Vestea bună, apropo și de mesajele pe care le primim, inclusiv aici, la „Matinal” și la Radio România Actualități, este că se interesează foarte, foarte mulți români de această campanie de vaccinare. Știm bine că orașele București și Cluj-Napoca au epuizat practic toate pozițiile din sistemul de programare. Se vor putea face astfel de rezervări și în zonele limitrofe? Mai sunt astfel de cazuri, apropo de București și de Cluj-Napoca, și în alte mari orașe?

Valeriu Gheorghiță: Pentru București aș putea să vă spun că se vor deschide încă două centre de vaccinare la Romexpo, împreună având aproximativ 10 puncte, 10 cabinete de vaccinare, ceea ce înseamnă încă 600 de persoane noi în fiecare zi. Și, da, persoanele care locuiesc în București sau în marile aglomerări urbane, unde locurile au fost epuizate, se pot programa și în alte centre de vaccinare din afara județului, atunci când, sigur, acest lucru le permite deplasarea la centrul respectiv de vaccinare.

Realizator: O persoană bolnavă cronic, dar care are sub 65 de ani, cum se poate programa pentru vaccinare și dacă se poate programa în această etapă a doua?

Valeriu Gheorghiță: Se poate și chiar încurajăm programarea persoanelor respective, persoanelor vulnerabile pentru vaccinare. La acest moment există mai multe modalități de programare, și anume, persoana respectivă se poate programa individual, însă în acest caz, practic, platforma va accesa baza de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și dacă persoana respectivă este în acea bază, figurează în acea bază de date, atunci se finalizează programarea.

Valeriu Gheorghiţă: A doua modalitate este prin intermediul aparţinătorilor, care pot să înscrie până la nouă persoane, iarăşi se face interogarea bazei de date a CNAS-ului. A treia modalitate este prin Direcţia de Asistenţă Socială din primărie, de asemenea, prin interogarea bazei de date a CNAS-ului, pentru a valida acea persoană ca fiind cu boală cronică. Din păcate, au fost multe persoane care nu au fost regăsite în această baza de date a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, iar pentru această situaţie opţiunile sunt de a fi programaţi prin intermediul medicului de familie, care cunoaşte, este cel mai în măsură să ne ştie istoricul medical şi să valideze persoana respectivă ca fiind într-adevăr cu boală cronică și să efectueze programarea sau doar să valideze programarea în platforma informatică și, ulterior, persoana în cauză își definitivează programarea. Sau mai simplu este prin intermediul serviciului de call-center: persoana sună, își efectuează programarea cu ajutorul operatorilor din call-center şi, ulterior, se prezintă la centrul de vaccinare. Dar pot să vă spun că la acest moment procentul este unul cât se poate de optim în ceea ce privește raportul între persoanele vârstnice și persoanele cu boli cronice, respectiv, cele care deservesc activități esențiale, fiind peste 75% persoane vulnerabile înscrise deja pe platformă versus 25% persoane care deservesc activităţi esenţiale.

Realizator: Cunoaşteţi cumva dacă baza de date de la CNAS este sincronizată cu cea de la Casa OPSNAJ?

Valeriu Gheorghiţă: Este o întrebare la care nu pot să vă dau la acest moment un răspuns. Mă voi interesa și vă voi putea oferi această informație. Însă cred că la Casa Națională de Asigurări de Sănătate se adună până la urmă toate informaţiile de la toate Casele de Asigurări, atât judeţene, cât şi OPSNAJ, dar nu aş vrea să dau nişte informaţii care nu sunt verificate.

Realizator: Da, nicio problemă. Vom reveni cu acest detaliu. Aminteaţi de medicii de familie, cum funcționează colaborarea cu aceștia, mai ales că au fost totuși probleme cu înregistrarea bolnavilor cronici? Volumul de muncă este mare, chiar uriaș pentru mulți dintre ei.

Valeriu Gheorghiţă: Volumul de muncă este mare pentru toată lumea în această perioadă. Este, clar, o perioadă extrem de aglomerată din punct de vedere al volumului de muncă, din punct de vedere al ritmului de derulare a activităților. Colegii din rețeaua primară de medicină de familie reprezintă în continuare pentru noi, ca și până acum, un partener loial în acest demers național, în acest efort de a derula campania de vaccinare, sunt convins că ne vom mobiliza cu toţii, vom fi solidari și vom reuși să oferim cele mai bune soluții pentru beneficiar, pentru fiecare cetățean în parte care își dorește să se vaccineze.

Realizator: Există riscul ca o persoană vaccinată să nu poată face rapelul obligatoriu? Nu știu, poate în condiția în care se epuizează dozele? Sau totul e structurat perfect, încât să nu apară astfel de disfuncționalități?

Valeriu Gheorghiță: Noi am încercat să avem o evidență cât se poate de bună a numărului de doze, încât să rezervăm pentru fiecare persoană, să avem cumva o siguranță că putem aloca dozele pentru rapel. Acesta a fost și motivul pentru care noi nu am pus, dacă vreți, toate dozele pe care le-am recepționat în România în producție, nu le-am distribuit în centrele de vaccinare, tocmai pentru că vrem să ne asigurăm că fiecare persoană va avea acces și la doza de rapel, ceea ce cred că, în momentul de față, va fi asigurat, având în vedere că vorbim de un calendar de livrare săptămânal și ne putem asigura că fiecare persoană își va primi atât doza inițială, evident, cât și doza de rapel. De altfel, a fost o recomandare de la nivelul Comisiei Europene, inclusiv de la compania Pfizer, cu care am discutat atunci când ne-am stabilit modalitatea de alocare a dozelor și ritmul de vaccinare, și recomandarea a fost să ne asigurăm că vom păstra și dozele pentru rapel, tocmai pentru a evita situații din acestea neplăcute în care se poate impune, vedem, cum a fost săptămâna aceasta în care a scăzut numărul de doze trimise către fiecare țară.

Realizator: Da, înțeleg că se va remedia situația. Cei de la Pfizer au comunicat, spun eu, destul de clar. Să știți că stăm de vorbă de șase minute și deja am primit mai multe mesaje apropo de platforma guvernamentală, aplicația oficială, care nu funcționează pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani și cu boli cronice. Până la urmă, soluțiile la îndemână rămân cele legate de call-center și de medicul de familie. Dar, privind, așa, în perspectiva acestui an, credeți că se vor putea vaccina în cele din urmă toate persoanele care își doresc acest lucru?

Valeriu Gheorghiță: Pot să vă dau câteva lunii foarte clare, și anume: România a contractat peste 20 de milioane de doze, adică aceste doze sunt o certitudine. Urmează calendarul de livrare și ar trebui ca până în luna septembrie să primim aceste doze, aceste 20 de milioane de doze de la Pfizer, ceea ce înseamnă aproximativ 10 milioane de persoane, și mai avem cel puțin 3,5 milioane de doze de la compania Moderna, care ne asigură și aici 1,7 milioane de persoane eventual vaccinate. Din punct de vedere al ritmului al vaccinare, putem să avem această acoperire, încât până în septembrie să putem asigura vaccinarea a numărului de persoane conform dozelor pe care le vom avea disponibile.

Realizator: Revin la vaccin și vă întreb pe dumneavoastră: ați avut vreo reacție adversă, nu știu, apropo de urticarie, mâncărime, o durere în braț, cele care au mai apărut…?

Valeriu Gheorghiță: Am avut un disconfort local în primele 24 de ore, însă, practic, a trecut aproape de nesiszat, nu a fost ceva care să afecteze calitatea vieții sau care să impună o anumită conduită medicală. De altfel, acel disconfort la nivelul locului de administrare este citat chiar la voluntarii din studiile clinice, inclusiv în rezumatul caracteristicilor produsului, chiar până la 80% dintre persoanele care se vaccinează. Este cumva un disconfort care apare destul de frecvent după acest tip de vaccin.

Realizator: Din câte cunoașteți, cel puțin în România au fost înregistrate efecte adverse notabile, să le spunem, până în acest moment?

Valeriu Gheorghiță: Nu, nu au fost raportate cazuri de reacții adverse grave.

Realizator: Și încă o întrebare sau întrebarea de final apropo de interviul nostru – iarăși, mai mulți ascultători ne-au scris -, în general, există vreo contraindicație pentru vreo anumită categorie de persoane, repet, cu boli cronice?

Valeriu Gheorghiță: Nu. Este unul dintre vaccinurile cu cele mai puține contraindicații, dacă vreți, și asta este explicat de mecanismul de acțiune și de tipul de platformă pe care s-a dezvoltat acest vaccin, adică, de tehnologia în sine folosită. Nu este vorba de un virus viu atenuat care să fie contraindicat la anumite categorii de persoane; singura contraindicație absolută o reprezintă istoricul de reacție alergică severă la unul dintre componentele vaccinului și, din acest punct de vedere, o altă contraindicație ar fi reacția alergică majoră la prima doză de vaccin. Acest lucru impune evitarea administrării celei de-a doua doze. Sunt singurele contraindicații absolute. Altfel, vorbim de precauții de moment sau contraindicații temporare, cum ar fi un pacient care se reprezintă cu o boală acută febrilă la momentul programării; în această situație, se reprogramează și pacientul va fi vaccinat ulterior.

Realizator: Da, și cred că, apropo de bolnavii cronici, probabil, cel mai înțelept este ca fiecare dintre ei să stea de vorbă cu medicul de familie. Sunt probleme în continuare cu platforma oficială. Vă mulțumesc pentru toate aceste amănunte.

Valeriu Gheorghiță: Vă mulțumesc și eu.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (19 ianuarie, ora 8:28) – Emisiunea: „Matinal” – Rubrica: „Apel matinal” – Realizator: Cătălin Cârnu