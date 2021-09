Rectificarea bugetară a fost adoptată

Guvernul a aprobat, astăzi, rectificarea bugetară în urma căreia este prognozată o creștere economică de 7% și un deficit bugetar de 7,13%.

Premierul Florin Cîţu a precizat că Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Investiţiilor Europene şi Ministerul Transporturilor primesc cei mai mulţi bani, iar cheltuielile pentru investiţii cresc cu 6,6 miliarde de lei.

Florin Cîțu: Primele patru ministere care primesc cei mai mulți bani la această rectificare bugetară: Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Investițiilor, Ministerul Transporturilor. Acestea sunt primele patru ministere care primesc cele mai mari sume la rectificarea bugetară. Și acum intrăm în detaliu. Ministerul Sănătății: 3,7 miliarde de lei. La capitolul „sănătate”, după rectificare, sunt 3 miliarde de lei mai mult decât în 2020. Ministerul Finanțelor, acțiuni generale – am văzut că este o mare dezbatere despre suma care este inclusă la Ministerul Finanțelor, acțiuni generale. Aș vrea doar să vă spun că până acum am strâns cereri de un miliard de lei pentru Unități administrativ teritoriale în urma inundațiilor din acest an. Sunt tot felul de orașe, sate, comune unde sunt distruse drumuri, poduri și așa mai departe. Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice are un plus de 2,3 miliarde de lei, două miliarde pentru Programul Național Dezvoltare Locală, 200 de milioane pentru Programul Național de Construcții de Interes Public Național. Ministerul Educatiei – un plus de 964 de milioane de lei, Ministertul Investițiilor – un plus de 760 de milioane de lei; Transporturi – 660 de milioane de lei.