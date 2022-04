Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va susține un discurs în Parlamentul României

UPDATE – Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va avea un discurs în Parlamentul României, au decis, luni, Birourile permanente reunite.

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a precizat că şedinţa de plen va începe la ora 19,00, menţionând că la început vor vorbi şi preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului.

‘Voi vorbi eu primul, apoi Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor. Domnul premier este invitat. Încă nu avem o confirmare dacă vine. Are şi domnia sa o intervenţie scurtă şi apoi s-ar putea, în funcţie de timp, să fie schimbată ordinea intervenţiilor. Fiecare are 3 minute şi apoi domnul Zelenski are 15-20 minute (…). Ora la care începe discursul preşedintelui Ucrainei depinde dacă va participa sau nu premierul’, a afirmat Cîţu.

Întrebat dacă este invitat şi pe şeful statului, Florin Cîţu a spus: ‘Am discutat cu preşedintele Klaus Iohannis’.

Potrivit memorandumului adresat Birourilor permanente de Florin Cîţu, preşedintele Zelenski se va adresa Parlamentului prin intermediul videoconferinţei şi se va asigura traducerea simultană din limba ucraineană.

Birourile permanente au primit şi o scrisoare din partea Ambasadei Ucrainei în România, prin care este confirmată disponibilitatea pentru videoconferinţa de la ora 19,00.

UPDATE – Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a afirmat că în şedinţa Birourilor permanente reunite ale celor două Camere va fi discutată solicitarea ca preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să se se adreseze, luni, de la ora 19.00, în Parlament.

‘La ora 19.00. O să fie două discursuri, al preşedintelui Senatului şi al preşedintelui Camerei Deputaţilor şi domnul preşedinte Zelenski’, a spus Cîţu.

Întrebat dacă există o solicitare din partea Ambasadei Ucrainei, Cîţu a spus: ‘Obsesia asta cu birocraţia nu o înţeleg. Astăzi la ora 19.00 vorbeşte preşedintele Zelenski în Parlamentul României. Cred că ar trebui să fim toţi onoraţi de acest lucru. (…) Este o solicitare din partea mea în Birourile permanente reunite’.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar urma să susțină, luni seara, un discurs în Parlamantul României.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul social-democrat Marcel Ciolacu, a declarat că este posibil ca luni preşedintele Ucrainei să susţină un discurs în Parlamentul României, dar aşteaptă în acest sens o informare de la Ministerul Afacerilor Externe.

‘Este posibil să avem acest discurs în cursul zilei de astăzi. (…) E un lucru foarte important şi vorbim de un preşedinte al unui stat suveran atacat de Rusia în acest moment, unde este un genocid, şi din acest moment eu nu mai am nicio reţinere să spun că Putin este un criminal de război. Calea diplomatică, nu calea de Facebook şi încercarea pe Facebook de a ne face imagine, calea diplomatică este cea normală. Eu, până la ora 12,30 când avem un Birou permanent reunit, aştept ori o solicitare din partea Ambasadei pentru acest discurs în Parlamentul României, ori o informare din partea Ministerului Afacerilor Externe’, a declarat Marcel Ciolacu, la sediul central al PSD.

El a precizat că ‘aşa se lucrează într-un stat democratic’, mai ales într-o situaţie atât de delicată.

Marcel Ciolacu a spus că el are o abordare diferită de cea a preşedintelui Senatului, Florin Cîţu, faţă de acest subiect. (Radio Iaşi/Agerpres/FOTO Instagram)