Personalităţi ale lumii culturale deplâng dispariţia actriţei Valeria Seciu la vârsta de 83 de ani.

Actriţă de teatru, radio, film şi televiziune, Valeria Seciu a jucat zeci de roluri, fiindu-i acordate de-a lungul carierei numeroase premii pentru interpretare, premiul UNITER 2002 pentru cea mai bună actriţă cu rolul doamnei Bering din spectacolul „Spirit”, în regia Cătălinei Buzoianu, premiul Asociaţiei Cineaştilor din România 1978 pentru rolul din filmul „Înainte de tăcere”, premiul UNITER 2006 şi premiul de excelenţă pentru întreaga activitate la gala premiilor UNITER 2007.

Valeria Seciu a debutat în anul 1964, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, alături de Ion Caramitru, cu rolul Veronicăi Micle din dramatizarea „Eminescu”, în regia lui Sică Alexandrescu.

Valeria Seciu: Nu cunoşteam ce-ţi cheamă viaţa în teatru, nu cunoşteam actorii şi, pe urmă, aruncaţi direct, vă daţi seama, într-un teatru naţional. Teatrul naţional are tabuuri, are legi foarte precise. Întotdeauna au existat acolo umbrele înaintaşilor. Or, Sică Alexandrescu a îndrăznit acest lucru, să aducă doi copii de la institut în roluri atât de importante. Nici nu ne dădeam noi seama de tensiunea pe care a stârnit-o atunci, distribuţia asta. Şi eu şi Pino Caramitru am avut superstiţia că tot ce atingea Sică Alexandrescu parcă împrumuta ceva din forţa lui, din puterea lui, dădea noroc.

În anul 2015, actriţa a primit decoraţia regală „Nihil Sine Deo”. Familia Regală a deplâns moartea Valeriei Seciu, pe care o consideră un reper al artei scenice româneşti din ultima jumătate de veac. Şi Ministerul Culturii a deplâns moartea actriţei, despre care afirmă că a contribuit prin toată activitatea sa la conturarea galeriei marilor nume ale teatrului românesc. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)