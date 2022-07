Persoanele fizice şi juridice aflate în situaţii dificile îşi vor putea amâna ratele bancare. Guvernul a adoptat ieri normele pentru ordonanţa de urgenţă care prevede această posibilitate.

Ministrul de finanţe, Adrian Câciu, şi analiştii economici recomandă însă achitarea la timp a împrumuturilor, cu solicitarea de trecere la o dobândă fixă.

Pot beneficia de această măsură doar persoanele fizice fără rate restante, dar şi cele juridice care demonstrează că au obţinut încasări cu cel puţin 25% mai mici decât anul trecut.

Perioada de acordare a facilităţilor de amânare la plata ratelor scadente aferente creditelor se va putea face pentru una până la nouă luni, în funcţie de preferinţele celor împrumutaţi.

Cei care au contractat credite în cadrul programelor „Prima Casă”, respectiv „Noua Casă” pot să aplice această reglementare dacă împrumuturile au fost acordate anul acesta, până la data de 30 aprilie.

Facilitarea de suspendare se face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere adresată instituţiilor financiare, iar cei care recurg la această măsură nu vor fi penalizaţi, spune ministrul finanţelor, Adrian Câciu.

Adrian Câciu: Pentru o problemă pe care ai păţit-o nu din cauza ta, ci din cauza unei situaţii generale care poate fi dovedită cu documente, eu cred că un cetăţean nu trebuie trecut pe o listă neagră.

Ministrul le recomandă însă ca toţi cei care pot să-şi plătească ratele să o facă şi să încerce să apeleze la alte soluţii recomandate de instituţiile financiare, cum ar fi folosirea dobânzilor fixe.

Ieri, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 7,71% pe am. Un nivel mai mare a fost înregistrat în mai 2010, respectiv, 7,81%. Şi indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 7,83% pe an, în timp ce indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor, IRCC, este de 2,65% pe an. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)