Paula Coman (Antibiotice): Planul nostru de dezvoltare până în 2030 va duce la o dublare a cifrei de afaceri actuale

Planul de dezvoltare al Antibiotice Iaşi până în 2030 va duce la o dublare a cifrei actuale de afaceri şi la o rată de rentabilitate de trei ori mai mare, a declarat, vineri, Paula Coman, directorul economic al companiei, la deschiderea oficială a şedinţei de tranzacţionare de la BVB dedicată aniversării a 25 de ani la bursă a producătorului de medicamente.

’25 de ani care pentru noi au însemnat o dezvoltare transparentă. De 25 de ani am devenit mult mai performanţi şi mult mai transparenţi în a comunica cu acţionarii societăţii noastre. Am devenit mult mai atenţi în modul nostru de organizare şi de implementare a tuturor politicilor şi strategiilor de dezvoltare. (…) Ne-am diversificat gama de produse, am devenit mai buni în piaţă, atât în piaţa românească, dar şi în cea internaţională. Dar, pe lângă această creştere a veniturilor, am devenit performanţi în a aplica rate de creştere de la perioadă la perioadă, astfel încât suntem în postura de a spune că planul nostru de dezvoltare până în 2030 va duce la o dublare a cifrei de afaceri actuale, la o rată de rentabilitate de trei ori mai mare, care se bazează pe planul coerent de managementul costurilor, pe o politică de măsuri manageriale care presupun o creştere a vânzărilor într-o marjă echilibrată între produsele cu prescripţie medicală şi cele fără prescripţie medicală, astfel încât să putem diminua sau să minimizăm efectele taxei clawback, care ne aduce o cheltuială suplimentară şi un cost care afectează marja de profitabilitate. Concomitent cu măsurile manageriale, avem în plan măsuri organizatorice, astfel încât să putem reorganiza activităţi pentru a avea cheltuieli fixe din ce în ce mai mici raportat la cheltuiala variabilă şi la venit’, a spus Paula Coman.

Potrivit Directorului Departamentului Listare Bursa de Valori Bucureşti, Ileana Botez, în cei 25 de ani la BVB, au fost realizate peste 13.000 de tranzacţii cu acţiunile societăţii, au fost tranzacţionate 900 de milioane de acţiuni, cu o valoare de 595 milioane de lei. Capitalizarea a crescut de peste 15 ori. fiind de peste 360 de milioane lei (363 milioane lei la preţul de referinţă de joi, 14 aprilie).

‘Îmi aduc aminte de momentul 16 aprilie 1997 când au avut loc primele tranzacţii cu acţiunile Antibiotice. Antibiotice este una dintre primele societăţi care s-au listat. Sigur, în primii ani nu am avut atât de multe societăţi, ulterior a crescut numărul lor. 25 de ani – aş putea spune tradiţie pentru că vorbim de peste 66 de ani, 67 faceţi în decembrie, vorbim de continuitate şi de performanţă românească, pentru că aveţi cercetare proprie, aveţi un portofoliu de peste 150 de medicamente din 11 clase terapeutice. De asemenea, compania este lider mondial la producţia de nistatină, ceea ce este un lucru extraordinar’, a afirmat Ileana Botez.

Ea a subliniat că Antibiotice a fost listată încă de la început în prima şi cea mai importantă categorie – Categoria I, acum categoria Premium, iar în ceea ce priveşte relaţia cu investitorii este una dintre companiile care au obţinut nota maximă 10 la indicatorul Vector, care măsoară comunicarea cu investitorii, indicator lansat de Asociaţia pentru Relaţia cu Investitorii din România.

Antibiotice este principalul producător de medicamente generice din România. Începând cu anul 2000, pe platforma de la Iaşi au fost realizate investiţii de peste 30 milioane euro şi în prezent societatea are opt fluxuri de producţie autorizate.

Activitatea de baza a companiei este producţia de antiinfecţioase forme solide orale, fiind şi singura companie farmaceutică din România care divizează pulberi sterile pentru tratamente injectabile antiinfecţioase. Antibiotice Iaşi este lider pentru producţia destinată spitalelor din România, are cea mai importantă cotă pentru produsele topice (unguente, creme, geluri) pentru piaţa locală, dezvoltând în acelaşi timp şi un important segment de produse pentru sistemul cardiovascular, sistemul nervos central, dar şi oncologie. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă