Parchetul Capitalei preia ancheta în cazul tragediei de la Institutul ‘Victor Babeş’; dosar de ucidere din culpă

UPDATE – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a preluat de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 3 ancheta în cazul decesului celor trei pacienţi de la Institutul ‘Victor Babeş’, fiind deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

Potrivit unor reprezentanţi ai Parchetului, luni noapte au fost audiate şapte persoane, printre care managerul spitalului şi personal tehnic.

Audierile vor continua marţi la Poliţia Capitalei.

Trei pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2 au murit luni seara după o defecţiune la TIR-ul ATI – unitatea mobilă de Terapie Intensivă – de la Institutul ‘Victor Babeş’ din Bucureşti, care a dus la oprirea alimentării cu oxigen a pacienţilor.

Din primele informaţii, tragedia a avut loc după o creştere bruscă a presiunii în instalaţia de oxigen la care era conectat TIR-ul, care a dus la blocarea completă a ventilatoarelor la care erau conectaţi cei opt pacienţi aflaţi în acel moment în TIR-ul ATI.

Şeful DSU, Raed Arafat, a declarat că, luni, în jurul orei 16,25, a existat o creştere bruscă, de peste 6 bari, a presiunii oxigenului în Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul ‘Victor Babeş’.

Raed Arafat a subliniat că, atunci când se depăşeşte o presiune de 6 bari, ventilatoarele intră în sistem de autoprotecţie şi se opresc.

‘Altfel, presiunea distruge tot mecanismul ventilatorului. Asta se pare că s-a întâmplat, cu toate ventilatoarele din TIR, care s-au oprit împreună şi au creat situaţia de urgenţă din interiorul terapiei intensive mobile. Colegii de acolo au lucrat imediat ca să remedieze situaţia şi să încerce, bineînţeles, să ventileze bolnavii, ca să preia bolnavii pe balon, nu erau toţi intubaţi care erau în TIR’, a precizat Raed Arafat.

El a menţionat că la spital se afla şi un reprezentant al firmei care asigura mentenanţa, dar că acesta nu a dorit să intre în TIR, oferind în schimb indicaţii celor care au intrat în unitatea mobilă.

UPDATE, 13 aprilie 2021 – Mai multe persoane, membre ale personalului medical, sunt audiate, marţi dimineaţă, la Poliţia Capitalei, în legătură cu decesul a trei pacienţi internaţi în Unitatea Terapie Intensivă Mobilă din curtea Spitalului Clinic ‘Victor Babeş’, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Acestea au adăugat că, în cursul nopţii, a fost audiat, la locul incidentului, şi managerul Spitalului Clinic ‘Victor Babeş’.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri din Poliţia Capitalei.

‘La data de 12 aprilie, poliţişti din cadrul Poliţiei Capitalei – Serviciul Omoruri, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, trei pacienţi internaţi în Unitatea Terapie Intensivă Mobilă din curtea Spitalului Clinic ‘Victor Babeş’ Bucureşti au decedat. La faţa locului s-a deplasat o echipă complexă, formată din poliţişti ai Serviciului Omoruri, specialişti ai Serviciul Criminalistic şi medic legist’, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).

În unitatea de terapie intensivă mobilă au fost identificate cadavrele a trei femei, cu vârstele de 84 de ani, 74 de ani şi respectiv 63 de ani.

‘Din primele date a rezultat faptul că, în după amiaza de 12 aprilie, alimentarea cu oxigen a ventilatoarelor aferente unităţii de terapie intensivă mobilă ar fi înregistrat disfuncţionalităţi, fiind întreruptă alimentarea cu oxigen a ventilatoarelor. A fost efectuată cercetarea la faţa locului, unitatea mobilă fiind sigilată, în vederea continuării cercetărilor’, arată sursa citată.

Cadavrele au fost ridicate şi transportate la INML in vederea efectuării necropsiei.

Trei pacienţi cu COVID-19 şi-au pierdut viaţa la Unitatea mobilă de Terapie intensivă de la Spitalul ‘Victor Babeş’, din primele informaţii rezultând că s-a produs o defecţiune la instalaţia de oxigen, a informat, luni, Ministerul Sănătăţii.

‘Ministerul Sănătăţii a fost informat, prin Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, că trei pacienţi şi-au pierdut viaţa la Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă, operaţionalizată sub coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (Ministerul Afacerilor Interne), operată tehnic de Institutul Naţional ‘Victor Babeş’ (PMB/ASSMB)’, a transmis ministerul.

Potrivit sursei citate, din primele informaţii transmise Centrului Operativ Pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, o defecţiune a avut loc la instalaţia de oxigen a unităţii mobile.

Cinci pacienţi au fost transferaţi rapid: unul într-o altă secţie din Spitalul ‘Victor Babeş’ şi patru la Spitalul ROL2 de la Otopeni, Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Bagdasar-Arseni’ şi Spitalul Floreasca, a precizat MS.

‘Ministrul Sănătăţii a fost la faţa locului şi s-a informat despre starea pacienţilor şi asupra cauzelor incidentului’, se arată în comunicat.

UPDATE – Organele abilitate desfăşoară luni noaptea o anchetă la Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale ‘Dr. Victor Babeş’ în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor producerii evenimentului în care trei pacienţi au decedat, informează unitatea medicală, într-un comunicat transmis AGERPRES.

‘În această seară, în jurul orei 17,00, la Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă amplasată de DSU în curtea Spitalului de Boli Infecţioase şi Tropicale ‘Dr. Victor Babeş’ – operaţională începând cu data de 10.09.2020 – a avut loc o avarie ale cărei cauze sunt investigate în acest moment. Din păcate, în ciuda eforturilor personalului medical, în urma acestui eveniment nefericit au decedat trei dintre cei opt pacienţi bolnavi de COVID-19 internaţi în Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă’, menţionează sursa citată.

În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi cinci pacienţi, patru au fost transferaţi în siguranţă la alte spitale şi unul a fost relocat în secţia principală de Terapie Intensivă a Spitalului ‘Dr. Victor Babeş’, precizează instituţia.

‘În prezent, la faţa locului se desfăşoară ancheta organelor abilitate în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor producerii tragediei, iar personalul medical şi cel auxiliar din cadrul unităţii sanitare acordă întregul sprijin pentru aflarea adevărului. Vom continua să informăm opinia publică în mod transparent privind evoluţia situaţiei, pe măsură ce amănunte suplimentare vor fi disponibile. Conducerea şi întreg personalul Spitalului de Boli Infecţioase şi Tropicale ‘Dr. Victor Babeş’ transmit cele mai sincere condoleanţe şi sunt alături de familiile celor decedaţi în acest tragic eveniment’, transmit reprezentanţii spitalului.

UPDATE – Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat luni că pacienţii rămaşi în viaţă, care se aflau în Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul ‘Victor Babeş’, au fost mutaţi la alte unităţi sanitare şi se află în prezent sub îngrijire ca ‘ bolnavi de terapie intensivă pe problema COVID’.

‘Au ajuns la alte spitale, sunt în îngrijire. Din păcate, rămân bolnavi de terapie intensivă pe problema COVID, care este o problemă foarte critică, oricând poate să meargă spre mai rău sau, sper, spre mai bine. S-au găsit paturi, s-au făcut locuri, normal, în astfel de situaţii s-au găsit soluţii, a ajutat, din ce ştiu, şi Ministerul Sănătăţii pentru a găsi locuri. Acolo unde au plecat, acolo vor rămâne’, a spus Raed Arafat, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, întrebat care este starea celorlaţi bolnavi care se aflau în Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul ‘Victor Babeş’ din Capitală, unde s-a produs o defecţiune la instalaţia de oxigen în urma căreia trei pacienţi şi-au pierdut viaţa.

UPDATE – Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri a anunţat luni că, sub coordonarea unităţii de Parchet competente teritorial, a declanşat cercetări cu privire la decesul celor trei pacienţi de la Unitatea mobilă de Terapie intensivă operată tehnic de Institutul ‘Victor Babeş’.

Potrivit unui comunicat de presă, cercetările vizează stabilirea cauzelor şi condiţiilor în care s-au produs decesele.

Trupurile neînsufleţite urmează să fie ridicate şi transportate la INML în vederea efectuării necropsiei, a precizat sursa citată.

UPDATE – Ventilatoarele de la Unitatea mobilă de Terapie intensivă amplasată în curtea Spitalului ‘Victor Babeş’ s-au oprit din funcţiune din cauza creşterii presiunii oxigenului peste limita admisă, în prezent derulându-se o verificare privind cauzele producerii avariei, a informat, luni, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

‘Personalul medical care încadrează Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă a semnalat intrarea în avarie, concomitent, a tuturor ventilatoarelor regăsite în container şi a comunicat echipei tehnice a spitalului că acestea prezintă o alarmă de suprapresiune, respectiv presiune crescută de peste 6 Bari, limita maximă admisă pentru funcţionarea corectă şi în siguranţă a acestor tipuri de echipamente medicale. În urma verificării presiunii oxigenului din Unitatea Mobilă, ventilatoarele au rămas în avarie. Reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor, sosit la faţa locului, a refuzat intrarea în unitate, deşi i-a fost oferit de către personalul medical echipament complet de protecţie împotriva COVID-19. Acesta, în final, a părăsit incinta spitalului, refuzând să intre în TIR’, precizează DSU, într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, în prezent este în derulare o verificare pentru stabilirea motivelor care au dus la creşterea presiunii oxigenului peste valoarea maximă admisă în cadrul Unităţii mobile.

‘Verificarea ventilatoarelor, în urma avariei, a demonstrat că acestea au înregistrat o creştere a presiunii de peste 6 Bari, ceea ce a dus la oprirea lor din funcţiune. Instalarea şi operaţionalizarea unităţii se realizează sub coordonarea DSU şi a spitalului, iar reglarea continuă a parametrilor de lucru, a instalaţiei de oxigen care deserveşte UTIM-ul, monitorizarea acesteia şi operarea unităţii este realizată de echipa tehnică a spitalului’, arată comunicatul DSU.

Dintre cei opt pacienţi internaţi în UTIM din cadrul ‘Victor Babeş’, trei au fost declaraţi decedaţi, în urma intrării în stop cardio-respirator, un pacient a fost transferat pe o secţie proprie a spitalului, un altul – la Spitalul ROL 2 (Secţia militară a Ana Aslan), doi la Spitalul ‘Bagdasar Arseni’ şi un altul la Spitalul Floreasca.

UPDATE – Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat că, potrivit informaţiilor existente la acest moment, luni, în jurul orei 16,25, a existat o creştere bruscă, de peste 6 bari, a presiunii oxigenului în Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul ‘Victor Babeş’.

‘La acest moment este o anchetă, o anchetă care este derulată de Poliţia Capitalei şi care va stabili după audieri, după discuţii, ce s-a întâmplat acolo. Cert este că compania care a verificat ventilatoarele ulterior – ventilatoarele având un log electronic care arată ce s-a întâmplat – clar că în jurul orei 16,25, ora României, dacă este corectă informaţia pe care am primit-o, s-ar fi crescut presiunea brusc peste 6 bari. Deci asta explică clar urgenţa care a apărut. Personal, am aflat după orele 17,00’, a afirmat Raed Arafat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

El a menţionat că a ţinut legătura cu managerul spitalului şi că SMURD a trimis echipe de sprijin. Secretarul de stat a adăugat că ulterior a intrat în legătură cu ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, şi că s-au realizat demersuri pentru primirea bolnavilor în alte unităţi medicale.

Raed Arafat a subliniat că ventilatoarele sunt de fabricaţie americană şi a exclus ipoteza ca acestea să fie de ‘calitate slabă’ sau să nu poată funcţiona în condiţii grele.

‘Ventilatoarele respective, când se depăşeşte 6 bari, intră în sistem de autoprotecţie şi se opresc. Altfel, presiunea distruge tot mecanismul ventilatorului. Asta se pare că s-a întâmplat astăzi, cu toate ventilatoarele din tir, care s-au oprit împreună şi au creat situaţia de urgenţă din interiorul terapiei intensive mobile. Colegii de acolo au lucrat imediat ca să remedieze situaţia şi să încerce, bineînţeles, să ventileze bolnavii, ca să preia bolnavii pe balon, nu erau toţi intubaţi care erau în tir. Şi bineînţeles, între timp, au fost trimise şi ambulanţe care să preia pacienţii până se remediază situaţia’, a precizat Raed Arafat.

El a menţionat că la spital se afla şi un reprezentant al firmei care asigura mentenanţa, dar că acesta nu a dorit să intre în tir, oferind în schimb indicaţii celor care au intrat în unitatea mobilă.

‘Era un reprezentant al firmei care întreţine ventilatoarele în curtea spitalului când s-a întâmplat această situaţie, din informaţiile pe care le avem, dar nu a dorit să intre în tir şi să ajute acolo, având în vedere că în tir sunt pacienţi COVID. Chiar dacă i se ofereau materiale de protecţie, şi tot a preferat să rămână afară şi să dea anumite indicaţii colegilor din interiorul tirului. Aici s-a întâmplat ce nimeni n-a dorit să se întâmple, şi anume unii pacienţi, chiar şi dacă au fost luaţi pe baloanele de ventilaţie, adică ventilaţie manuală, au intrat în stop. Nu s-a reuşit să fie resuscitaţi, erau în stare foarte critică. Iar cinci pacienţi au fost transferaţi, după cum ştiţi, la alte spitale’, a spus Raed Arafat.

Secretarul de stat a explicat că tirurile de terapie intensivă pot să funcţioneze în două modalităţi. În primul caz ele pot funcţiona independent, doar pentru câteva ore, pe butelii de oxigen şi pe generator electric propriu. În a doua variantă acesta se conectează la curent din afara tirului, de exemplu de la un transformator, şi la o sursă de oxigen permanentă, de exemplu un stocator de oxigen.

‘Acolo există reductoare care controlează presiunea maximă care intră în tir. Aceste reductoare există şi la ieşire, din ce ştiu, şi la ieşire din stocator şi bineînţeles la intrare în tir. Presiunea nu trebuie să fie lăsată să urce mai mult decât, din ce ştiu până acum, în jur la 5,8 maxim. Astăzi ce s-a întâmplat? La un anumit moment această presiune a crescut peste 6 bari. Cum, de ce, ce robinet s-a deschis mai mult, ce întrerupător s-a deschis mai mult? Asta deja face obiectul anchetei’, a mai precizat el.

UPDATE – Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a confirmat luni seara că instalaţia de oxigen a Unităţii Mobile de Terapie Intensivă de la Spitalul ‘Victor Babeş’ a necesitat, recent, reparaţii, dar acestea au fost executate în parametrii corespunzători înainte de punerea în funcţiune a TIR-ului ATI.

‘Nu a fost instalată greşit. La un moment dat, firma care a făcut instalaţia de oxigen nu era firma care era, să zicem, agreată sau care lucra cu firma de stocatoare de oxigen. Mai mult, ţeava care a fost instalată era de altă dimensiune şi necesita alte acţiuni de autorizare, motiv pentru care s-a refăcut instalaţia la recomandarea firmei care are stocatorul şi a fost totul corectat înainte să fie TIR-ul dat în funcţiune. Deci, asta e o situaţie care arată că, totuşi, chiar dacă s-a făcut, a fost schimbat acest lucru din timp, înainte să intre TIR-ul în funcţiune. Acest lucru nu s-a făcut ca improvizaţie, şi doar că firma care a făcut prima instalaţie, a făcut-o cu anumite ţevi care nu erau potrivite pentru ce trebuia să funcţioneze acolo. Şi atunci a fost repetată lucrarea, de asta a durat şi vreo două zile în plus să fie pus TIR-ul în funcţiune. Asta a fost o chestiune care, într-adevăr, s-a întâmplat’, a declarat Raed Arafat, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, întrebat despre o postare pe o reţea de socializare a fostului primar general al Capitalei Gabriela Firea, potrivit căreia ‘acum 5 zile instalaţia de oxigen a fost schimbată, dar a fost instalată greşit’.

Luni, trei pacienţi cu COVID-19 şi-au pierdut viaţa la Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul ‘Victor Babeş’, în urma unei defecţiuni la instalaţia de oxigen a unităţii mobile.

UPDATE – Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a anunţat că în cursul zilei de marţi va solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus la situaţii precum cea de la Spitalul ‘Victor Babeş’ din Capitală.

El a transmis luni seara condoleanţe familiilor victimelor de la Spitalul ‘Victor Babeş’.

‘Condoleanţe familiilor îndurerate!’, a scris Voiculescu pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că a aflat despre problemele de la Spitalul ‘Victor Babeş’ luni în jurul orei 18,30.

‘Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienţii COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din Bucureşti. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii şi conducerea spitalului. Cinci dintre ei au fost transferaţi în siguranţă. Trei dintre ei, din păcate, nu au putut fi salvaţi. O anchetă penală este în desfăşurare, iar mâine voi solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus aici. Condoleanţe pentru familiile îndurerate!’, a mai scris Vlad Voiculescu.

UPDATE – Premierul Florin Cîţu a transmis, luni seara, condoleanţe familiilor celor trei persoane decedate la Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul ‘Victor Babeş’ din Capitală, unde s-a produs o defecţiune la instalaţia de oxigen şi a anunţat că a cerut ministrului Afacerilor Interne o anchetă rapidă în acest caz, pentru ca toţi cei care vor fi găsiţi vinovaţi să răspundă.

‘S-a produs încă o tragedie în România, la Spitalul ‘Victor Babeş’, trei persoane au decedat, în acest moment nu ştim de ce. Condoleanţe familiilor îndoliate şi, din ce ştim până acum, se pare că este un accident, dar a început şi o anchetă. Am vorbit cu ministrul de Interne, bineînţeles că o să vină după această declaraţie, o să mă întâlnesc şi cu ministrul de Interne, dar am vorbit la telefon. I-am cerut ca această anchetă să fie cât mai rapidă şi mai transparentă, pentru că toţi vinovaţii pentru ce s-a întâmplat în această seară trebuie să răspundă’, a declarat Florin Cîţu, la Palatul Victoria.

Premierul a adăugat că în acest război cu pandemia de COVID-19 presiunea pe spitale, în special pe secţiile de terapie intensivă, este foarte mare şi de aceea este nevoie de ajutorul tuturor actorilor din societate, subliniind că vaccinarea este singura soluţie.

‘Suntem într-o luptă şi într-un război cu această pandemie de un an de zile. Presiunea pe spitale este foarte mare, presiunea pe secţiile de terapie intensivă este foarte mare. Trebuie cu toţii să ajutăm şi de aceea am spus întotdeauna sau în ultima perioadă am vorbit despre această campanie de vaccinare – este singura soluţie, în acest moment este foarte important. Pe partea noastră, de ce am ieşit în această seară, şi era important, am văzut că administratorii sau reprezentanţii statului fug în aceste momente, fug de comunicare. Cetăţenii au nevoie să comunicăm mai mult în aceste momente. Au nevoie să venim să le explicăm. De aceea l-am adus în această seară lângă mine pe domnul Arafat să explice exact ce s-a întâmplat, o să stea cu dumneavoastră aici să răspundă la întrebări. Ceea ce ştim până acum: nu trebuie să mai fugim de comunicare. Trebuie să venim să comunicăm transparent românilor de fiecare dată’, a afirmat Cîţu.

Şeful Executivului a precizat că autorităţile vor încerca în continuare să asigure cât mai multe paturi la terapie intensivă.

‘În continuare vom pune resurse şi vom încerca să avem mai multe paturi de terapie intensivă, aşa cum am cerut acum două luni de zile, pentru că în continuare suntem în această luptă cu pandemia. Nu putem să garantăm acum că astfel de accidente nu se vor mai întâmpla. Eu sper că nu se vor mai întâmpla şi sper să avem resursele să trecem cât mai bine. Dar, ca să reducem presiunea şi să ne asigurăm că nu se mai întâmplă aşa ceva, trebuie să avem o campanie de vaccinare de succes. Ele merg mână în mână în acest moment’, a mai declarat Cîţu.

UPDATE – Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat luni seara pe prim-ministrul Florin Cîţu pentru că nu l-a demis pe ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, după incidentul de la Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul ‘Victor Babeş’.

‘Cîţu a ratat iar. Trebuia să îl demită pe Vlad Voiculescu. Singurul gest onorabil. Dar a fugit, din nou, de răspundere. O vom face noi prin moţiune’, a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

El susţine că PNL ‘e luat ostatec de Barna şi userişti’.

‘Cîţu a ieşit ca o dizeuză de bâlci să îi pună covor roşu lui Arafat! Aşa am aflat, după şapte ore, că, la ora 16,25, ora României, au murit iar nişte oameni din vina lor! Au murit oameni fără oxigen din vina lor! Şi ei caută acarul Păun cu tot felul de explicaţii penibile şi sforăitoare! PNL-ul e luat ostatec de Barna şi userişti! Nu pot nimic. O adunătură de laşi, fricoşi incompetenţi şi hoţi!’, a susţinut Marcel Ciolacu.

Trei pacienţi cu COVID-19 au murit la Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul ‘Victor Babeş’, din primele informaţii rezultând că s-a produs o defecţiune la instalaţia de oxigen.

Luni, social-democraţii au anunţat depunerea unei noi moţiuni simple împotriva ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

(Agerpres/FOTO arhivă IGSU)