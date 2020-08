Ordinul privind aprobarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor agricole a fost retras

Ordinul privind aprobarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor sectoarelor din domeniul agricol a fost retras pentru că în acesta s-au strecurat unele greşeli, a anunţat marţi ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Adrian Oros.

‘Vreau să aduc şi o clarificare. Am văzut o anumită efervescenţă şi pe bună dreptate în acest weekend legat de un ordin, care stă de vreo 8 ani în minister, ordin care trebuia făcut şi avizat punctual cu cei de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru că practic se referea la aprobarea unor norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor sectoarelor din domeniul agricol. Sigur că, după 7 ani de stat în minister şi trimis de la minister la IGSU şi de la IGSU înapoi, colegii mei eu decis să dea drumul la acest ordin şi s-au strecurat şi unele greşeli sau unele lucruri care pot fi interpretate. De aceea, ordinul este în revizuire. L-am trimis într-o altă formă celor de la IGSU. Am chemat şi câteva dintre asociaţiile de fermieri pentru fiecare tip de activitate care doresc să lucreze la elaborarea acestui ordin’, a spus Adrian Oros, în cadrul unei conferinţe.

El a precizat că ordinul nu este ilegal, fiind întocmit în baza unei legi care obligă MADR încă din 2007 să emită acest ordin şi normele generale. Pe de altă parte, ministrul a menţionat că prin acest act normativ nu se doreşte împovărarea fermierilor români. Dotările minime pe care vor trebui să le aibă conform celor sugerate şi monitorizate de către IGSU în cazul unui dezastru sau în cazul unui incendiu le vor permite ca până la sosirea echipajelor să aibă posibilitatea să intervină.

‘Nu se pune problema sub nicio formă ca IGSU sau pompierii să nu intervină în incendiile agricole, dar sigur proprietatea trebuie să aibă o dotare minimă. Am observat şi eu câteva lucruri care nu sunt potrivite. Unele au fost scoase din context şi au făcut deliciu în acest weekend, dar am vrut să clarificăm. Deci ordinul va fi revizuit. Ne asumăm greşelile care au fost speculate‘, a mai spus Adrian Oros.

