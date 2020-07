Orban: Sunt semnatar al iniţiativei ‘Fără penali’; sprijinim orice proiect care include integritatea

UPDATE – Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, la ”Ora prim-ministrului”, în plenul Camerei Deputaţilor, că este semnatar al iniţiativei ‘Fără penali în funcţii publice’, menţionând că PNL susţine orice proiect care include integritatea în exercitarea funcţiei publice.

‘În ceea ce priveşte iniţiativa ‘Fără penali’, (…) sunt semnatar al acestei iniţiative şi mai mult decât atât în proiectul de revizuire a Constituţiei, în urma referendumului declanşat de preşedintele Iohannis în data de 26 mai 2019, prin care românii au hotărât ce vor – şi anume oprirea agresiunii împotriva Justiţiei, am inclus în proiectul de revizuire pe care l-am iniţiat iniţiativa ‘Fără penali’. Mai mult decât atât, am anunţat că sprijinim orice proiect care să includă în Constituţia României integritatea în exercitarea funcţiei publice‘, a afirmat Orban, în plen.

El a menţionat că niciun liberal care a fost acuzat de fapte de corupţie nu mai este membru al partidului, în schimb, PSD ”a făcut zid” în jurul celor vizaţi de anchete penale.

‘În ceea ce priveşte numele pe care le-au enumerat reprezentanţii PSD, niciunul nu mai este membru PNL. Spre deosebire de dumneavoastră care, în 90% în cazurile în care DNA a solicitat începerea urmăririi penale, aţi făcut zid în jurul colegilor voştri să nu se deruleze anchetele penale. PNL din 2014 a votat sistematic la vedere în favoarea solicitărilor formulate de justiţie pentru a nu crea un zid în jurul celor corupţi şi pentru a lăsa Justiţia să-şi deruleze procedurile fireşti de anchetare pe principiul că nimeni nu este mai presus de lege. Şi am făcut lucrul ăsta în cazul unor colegi ai noştri pentru care a continuat urmărirea penală, în timp ce există, aici, în sală sau există în Parlament colegi de-ai dumneavoastră pentru care nu s-a putut finaliza cercetarea penală pentru că majoritatea condusă de PSD a refuzat să-şi dea acordul pentru urmărirea penală’, a susţinut premierul.

El s-a referit şi la numirea lui Niculae Bădălău şi Ilie Sârbu de către Parlament în funcţiile de vicepreşedinţi ai Curţii de Conturi.

‘Activitatea Curţii de Conturi se va îmbunătăţi radical după ce aţi hotărât să-l promovaţi pe Bădălău şi să-şi continue activitatea tata-socru în funcţiile de vicepreşedinţi la nivelul Curţii de Conturi. Tot despre Curtea de Conturi vă readuc aminte că aţi votat o lege de modificare a Curţii de Conturi în urma căreia am primit scrisoare de la Comisia Europeană că riscăm suspendarea plăţii pe toate fondurile europene din cauza încălcării autonomiei Autorităţii de audit şi am atacat la CCR legea care a fost adoptată de Parlament, apropo de Curtea de Conturi. (…) Nu am nimic contra instituţiilor publice, eu am împotriva unor oameni care fac de râs instituţiile respective şi care se comportă împotriva Constituţiei sau împotriva atribuţiilor legale ale instituţiilor şi se comportă ca nişte membri care răspund în continuare la comenzile politice’, a mai spus Orban.

El a adăugat că este ” jenant” pentru nişte lideri politici ca acuzaţiile la adresa sa să fie întemeiate pe o ‘prezumţie scoasă din ziar, care nu are niciun fel de legătură cu realitatea’.

Preşedintele USR, Dan Barna, le-a solicitat luni premierului Ludovic Orban şi preşedintelui Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, organizarea referendumului ‘Fără penali în funcţii publice’ odată cu alegerile locale din septembrie.

‘Domnule Orban, arătaţi-ne, încercaţi să fiţi credibil că porcăria care s-a întâmplat cu Unifarm este un accident sau o întâmplare şi nu este ceea ce vrea să facă şi face PNL-ul mai departe. Şi, de aceea, vă cer ca partidul pe care îl reprezentaţi să susţină ca referendumul ‘Fără penali în funcţii publice’ să se întâmple odată cu alegerile locale. Este o variantă firească, normală, prin care putem să dăm un mesaj credibil cetăţenilor şi ar fi o reparaţie morală pentru toţi acei români de bună credinţă care au semnat crezând că Parlamentul va înţelege că nu vom mai putea continua în felul acesta”, a spus Barna, în plenul Camerei Deputaţilor, la ‘Ora prim-ministrului’.

UPDATE – Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la ”Ora prim-ministrului”, că subiectul pentru care a fost invitat nu are legatură cu activitatea sa de şef al Guvernului, menţionând că se încearcă crearea unei legături ”inexistente” între el şi cercetarea unei instituţii a statului.

‘Sincer, sunt uimit de subiectul care este pus în dezbatere pentru care este utilizată procedura de chemare a premierului în faţa Camerei Deputaţilor, pentru că acest subiect mi se pare un subiect care nu are legătură directă cu activitatea mea de premier şi în care se încearcă crearea unei legături inexistente între mine şi Guvernul pe care îl conduc cu cercetarea unei instituţii a statului. Îmi pare că în loc să ne concentrăm pe adevăratele priorităţi PSD caută să arunce în spatele meu, într-un mod insidios, să facă legături fără niciun fel de fundament între mine şi activitatea unei societăţi a statului, despre care este adevărat că există o anchetă în curs. Şi mă bucur că există o anchetă în curs şi asta e cea mai bună dovadă a faptului că instituţiile din domeniul Justiţiei îşi fac datoria şi că este bine ca Justiţia să pedepsească pe oricine a săvârşit infracţiuni de corupţie‘, a afirmat Orban.

Camera Deputaţilor a început, luni, şedinţa în care premierul Ludovic Orban participă la dezbaterea pe tema achiziţiilor făcute de Unifarm în contextul pandemiei de COVID-19.

UPDATE – Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni că premierul Ludovic Orban trebuia să fie apărătorul sănătăţii românilor pe timpul pandemiei, dar a fost interesat ‘doar de bani’ şi a reprezentat doar interesele ‘marelui stomac liberal’ pe care l-a ”hrănit cu sute de milioane de euro prin contracte fără licitaţie, în dispreţul legii”.

‘Domnule prim-ministru, de patru luni vă spunem clar şi răspicat: guvernaţi, nu mai furaţi! Aţi profitat cu mult tupeu ca să vă îndestulaţi toţi clienţii politici. Aţi sfidat pur şi simplu suferinţa românilor, aţi sfidat cu neruşinare restricţiile impuse oamenilor de rând. Pentru dumneavoastră personal nu au existat reguli şi lege. Aţi ţinut românii închişi în case şi aţi distrus economia, în timp ce şmecherii PNL s-au îmbogăţit pe trei generaţii. Domnule Orban, trebuia să fiţi apărătorul sănătăţii românilor, dar aţi fost interesat doar de bani, aţi reprezentat doar interesele marelui stomac liberal pe care l-aţi hrănit cu sute de milioane de euro prin contracte fără licitaţie în dispreţul legii şi al bunului simţ. Toate fărădelegile dumneavoastră încep să iasă la iveală una câte una. Este suficient să deschideţi orice ziar sau post tv, mai nou puteţi să vă inspiraţi din comunicatele DNA, o să găsiţi suficiente exemple care ar putea să vă trimită prietenii politici cel puţin 100 de ani la puşcărie’, a spus Ciolacu, la ‘Ora prim-ministrului’, în plenul Camerei Deputaţilor.

El a adăugat că, imediat după ce s-a instalat starea de urgenţă, ‘toată România a aflat cu uimire că o bucătăreasă din Giurgiu, care deţinea o afacere cu spirtoase, urma să umple ţara cu măşti’.

Camera Deputaţilor i-a adresat săptămâna trecută invitaţia premierului de a participa la ”Ora prim-ministrului”.

Şedinţa este condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, care a anunţat că sunt prezenţi 143 de deputaţi.

Dezbaterile au loc la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, iar tema este: ‘Jaful Unifarm sub masca pandemiei! Schimbarea managerilor de spitale de către Guvernul PNL cu scopul de a se face achiziţii directe de măşti de la Unifarm la preţuri astronomice’.

Luni, preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a scris pe Facebook că premierul Ludovic Orban trebuie să dea socoteală în faţa Parlamentului pentru scandalul Unifarm.

‘L-am chemat în numele oamenilor chinuiţi în pandemie doar pentru ca liberalii să fure fără limite banii ţării prin contracte nesimţite. L-am chemat în numele medicilor şi bolnavilor la care au trimis cu cinism măşti neconforme, dar cumpărate la suprapreţ, prin firmele amicilor premierului. L-am chemat în numele antreprenorilor corecţi din România care nu au nici cea mai mică şansă în faţa căpuşelor liberale hrănite din tunuri gen Unifarm‘, a scris Ciolacu.

Camera lucrează în sesiune extraordinară.

Adrian Ionel, directorului Unifarm, a fost pus sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de DNA, printre altele, de luare de mită, referitor la achiziţionarea unor echipamente de protecţie împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2.

